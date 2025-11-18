



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، موسسه استنادی علوم و فناوری جهان اسلام (ISC) از حضور ۲ هزار و ۵۱۲ پژوهشگر ایرانی در فهرست یکساله و یک هزار و ۱۹۳ پژوهشگر در فهرست دوران خدمت علمی «دانشمندان ۲ درصد پراستناد جهان» در سال ۲۰۲۴ میلادی خبر داد.

رئیس موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC) گفت: موسسه ISC هر ساله آخرین یافته‌های علم‌سنجی برگرفته از منابع و مراجع معتبر مختلف را تحلیل و گزارش می‌کند؛ یکی از این گزارش‌ها، بر پایه آخرین یافته‌های پروژه مشترک الزویر(Scopus) و گروهی از پژوهشگران دانشگاه استنفورد است که به «فهرست دانشگاه استنفورد» معروف شده است.

محمدمهدی علویان‌مهر افزود: در این پروژه، با تحلیل داده‌های پایگاه اسکوپس بر اساس روش‌شناسی ویژه‌ای، فهرستی از پژوهشگران پراستناد برتر جهان در یک پایگاه اطلاعاتی منتشر می شود.

وی ادامه داد: تازه‌ترین بروزرسانی این پایگاه در شهریورماه ۱۴۰۴ (سپتامبر ۲۰۲۵) منتشر شده است؛ این فهرست، عملکرد استنادی نویسندگان را به ازای بروندادهای پژوهشی آنان در بازه زمانی ۱۹۶۰ تا ۲۰۲۴ در ۲۰ حوزه موضوعی اصلی و ۱۷۴ حوزه فرعی تحلیل کرده و بر این اساس، نویسندگانی را که در زمره پژوهشگران پراستناد ۲ درصد برتر جهان قرار گرفته‌اند معرفی کرده است.

رئیس موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC) گفت: این پایگاه در هر نسخه، ۲ فهرست از پژوهشگران پراستناد ۲ درصد برتر جهان را منتشر می‌کند.

علویان مهر افزود: تفاوت این ۲ فهرست در بازه زمانی استنادهای تحلیل شده است؛ در یکی از فهرست‌های اعلام شده، بازه زمانی استنادهای دریافتی یک ساله است و در فهرست دیگر، بازه زمانی استنادهای دریافتی از سال ۱۹۹۶ به بعد در نظر گرفته می‌شود.

وی ادامه داد: فهرست های منتشرشده به دلیل عدم یکدستی نام نویسندگان و خطاهای موردی در درج وابستگی سازمانی نیاز به پالایش و رفع خطا دارد؛ پایگاه ISC هر ساله پس از انتشار این فهرست ها اقدام به بررسی و اصلاح خطاهای موجود نموده و فهرست پالایش شده ای از نویسندگان ۲ درصد پراستناد ایرانی را منتشر می کند.

رئیس موسسه ISC خاطرنشان کرد: بر این اساس، در فهرست عملکرد استنادی یکساله در سال ۲۰۲۴، تعداد ۲ هزار و ۵۱۲ پژوهشگر با وابستگی سازمانی جمهوری اسلامی ایران در میان تعداد کل ۲۳۶ هزار و ۳۱۳ پژوهشگر بین‌المللی و در فهرست عملکرد استنادی دوران خدمت علمی نیز تعداد یک هزار و ۱۹۳ پژوهشگر ایرانی در میان تعداد کل ۲۳۰ هزار و ۳۳۳ پژوهشگر بین المللی حضور دارند.

علویان مهر بیان کرد: نویسندگان ۲ درصد برتر ایرانی در عملکرد استنادی یکساله در ۱۷ حوزه موضوعی اصلی و در عملکرد دوران خدمت علمی در ۱۶ حوزه موضوعی اصلی از مجموع ۲۰ حوزه حضور دارند.

فهرست های منتشر شده در سامانه پژوهشگران پراستناد به آدرس https://hcr.isc.ac قابل مشاهده است.