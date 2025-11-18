به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مراسم اختتامیه جشنواره کشوری «رَسِش قلم» با حضور بیش از ۷۰۰ دانشجومعلّم فعال فرهنگی از سراسر کشور برگزار شد و در پایان از برگزیدگان این جشنواره‌ها تقدیر به عمل آمد.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان بوکان گفت:در این مراسم، بهنام علی‌پوریانی، معلم جوان و مستعد اهل بوکان که هم‌اکنون دانشجوی یکی از دانشگاه‌های استان زنجان است، توانست در پنجمین دوره جشنواره کشوری «رَسِش قلم» که در شهر مشهد برگزار شد، هفت عنوان برتر کشوری را کسب کند.

انور ملارحیمی افزود:این معلم پرتلاش سال گذشته نیز در چهارمین دوره جشنواره رَسِش قلم که در اصفهان برگزار شد، موفق به کسب پنج عنوان برتر کشوری شده بود. بدین ترتیب، بهنام علی‌پوریانی در کمتر از یک سال گذشته توانسته است در مجموع ۱۲ عنوان برتر کشوری را از دو دوره پیاپی جشنواره «رَسِش قلم» به دست آورد؛ دستاوردی ارزشمند که افتخاری بزرگ برای جامعه فرهنگی شهرستان بوکان به شمار می‌آید.

جشنواره «رَسِش قلم» یک رویداد فرهنگی دانشجویی است که با هدف شناسایی و شکوفایی استعداد‌های جوان در حوزه نشریات دانشجویی برگزار می‌شود. این جشنواره بستری فراهم می‌کند تا دانشجویان در زمینه‌های نویسندگی، طراحی و تحلیل محتوایی توانایی‌های خود را ارتقا داده و در عرصه نشریات دانشگاهی مشارکتی فعال داشته باشند.