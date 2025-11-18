پخش زنده
معاون هماهنگ کننده سازمان بسیج مستضعفین از رونمایی پهپادهای نسل جدید در هفته بسیج خبر داد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، سردار سرتیپ حسین معروفی در نشست خبری به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج، این نهاد را مدافع آبروی ملت، تمامیت سرزمینی و ناموس ایرانیان دانست و گفت: برای بسیجی بودن نیاز به کارت بسیج نیست و همه ملت بسیجی هستند.
معاون هماهنگکننده سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به تاثیر نگاه و فرهنگ بسیجی مردم در سرنگونی نظام ستمشاهی گفت: مردم ایران با همین نگاه انقلابی در دفاع مقدس ۱۲ روزه مقابل دشمن صهیونی - آمریکایی ایستادگی کردند.
سردار معروفی گفت: بسیج مردمباور و خودباور است و با همین فکر و فرهنگ، هر جا ملت ایران با مشکل روبهرو شود، بسیج ورود میکند.
به گفته معاون هماهنگکننده سازمان بسیج مستضعفین، این نهاد همان اندازه که با آمریکا دشمن است، با فقر هم دشمن است و نخستین گروهی است که به کمک مردم میشتابد، خودش را فدای ملت بزرگ ایران میکند و برای نوکری مردم، از کسی اجازه نمیگیرد.
سردار معروفی با تأکید بر ایستادگی بسیج برای دفاع همه جانبه از مردم ایران در مقابل تجاوزات دشمن صهیونی و آمریکایی در دفاع مقدس ۱۲ روزه، گفت: بسیج و بسیجیها همه هستی و آبرویشان را برای دفاع از ملت، خرج مردم ایران کردند.
معاون هماهنگکننده سازمان بسیج مستضعفین در ادامه به برنامه های این نهاد در روزهای پیش رو هم اشاره کرد و گفت: شعار امسال بسیج در هفته بزرگداشت آن، "بسیج، مردم و اقتدار ملی" است و امسال ابتکار ویژهای برای هفته بسبج داریم؛ از جمله اینکه در طرح سرلشکر پاسدار شهید غلامحسین غیبپرور، مسئولان استانی و شهرستانی به دیدار بیش از ۹۰ هزار خانواده شهید بسیجی میروند؛ همچنین طرح تجلیل از فرماندهان و خانوادههای بسیجی با محوریت نواحی و حوزهها در دستور کار بسیج است.
به گفته سردار معروفی، هفته بسبج در ۳۰ آبان، با حضور ۴ هزار نفر از عشایر در یادمان شهدای شلمچه آغاز خواهد شد و اجتماع ۳ هزار نفری طلاب و دانشجویان در حرم امام خمینی از دیگر برنامههای هفته بسیج است.
معاون هماهنگکننده سازمان بسیج همچنین گفت: بسیج این هفته ۴ بیمارستان صحرایی را در سیستان و بلوچستان، گلستان و قزوین افتتاح میکند.
سردار معروفی در پایان این نشست هم از رونمایی پهپادهای نسل جدید در هفته بسیج خبر داد.