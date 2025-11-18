خورهۀ محلات، میزبان ششمین جشنواره شکرگزاری برداشت انار
دهیار روستای خورهه هدف از برگزاری جشنواره را معرفی ظرفیتهای روستای خورهه و ایجاد شور و نشاط اجتماعی دانست و گفت: برگزاری کارگاههای آموزشی و ترویجی با محوریت انار و کشاورزی از بخشهای دیگر این جشنواره است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی
، دهیار روستای خورهه سطح زیرکشت باغات انار این روستا را ۲۰۰ هکتار اعلام کرد و افزود: از این باغات سالانه بیش از دو هزار تن انار با کیفیت و ممتاز برداشت میشود.
امیری گفت: به دلیل کیفیت بالای انار خورهه بازار مناسبی برای محصول انار تولیدی این روستا در داخل کشور و حتی خارج از کشور وجود دارد به نحوی که میزان تولید انار خورهه جوابگوی تقاضای مشتریان نیست.
او عنوان کرد: با برنامهریزیهای انجام شده واحداث باغات جدید و عملیات به زراعی در سالهای آینده تولید انار افزایش چشمگیری خواهد یافت.
دهیار روستای خورهه از دریافت گواهی ملی کیفیت برای انار خورهه خبرداد و افزود: پیگیری جهت دریافت گواهی بین المللی برای این محصول در حال انجام است.
روستای خورهه در شمال شرقی شهرستان محلات از توابع استان مرکزی و در فاصله ۴۵ کیلومتری آن قرار دارد و به دلیل برخورداری از آثار باستانی باقی مانده از دوران سلوکی و اشکانی، از اهمیت بسیاری برخوردار است.
این روستا با داشتن حدود ۲۰۰ هکتار سطح زیر کشت انار، به دلیل شرایط جغرافیایی و آب و هوایی، از بهترین مناطق کشور برای تولید انار به شمار میرود.