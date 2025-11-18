مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران از اجرای طرح تفکیک زباله از مبدأ در روستاهای استان بدون وابستگی به پیمانکاران خصوصی خبر داد و گفت: این طرح با اتکا به جوامع محلی در حال اجراست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران در نشست با فعالان محیط زیست شهرستان عباس‌آباد از اجرای طرح تفکیک زباله از مبدأ در روستاهای استان بدون اتکا به پیمانکاران خصوصی خبر داد.

کنعانی در این نشست که با حضور فرماندار، رئیس اداره محیط زیست و ۱۷ نفر از فعالان محیط زیست شهرستان برگزار شد، گفت: این طرح با راهبری استاندار مازندران و با اتکا به خود جوامع محلی انجام می‌شود که همین مسئله باعث نهادینه‌سازی فرهنگ تفکیک در روستاها شده است.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه پسماند افزود: سیستم‌های مدیریت شیرابه و فاضلاب مراکز دفع پسماند در حال بهبود است و امیدواریم تا پایان سال حدود ۷۰ درصد مشکلات پسماند استان به وضعیت مطلوب برسد.

مدیرکل محیط زیست مازندران در بخش دیگری از سخنان خود به کاهش کیفیت هوا اشاره کرد و گفت: وجود شرایط پایدار جوی و ورود گرد و غبار از کانون‌های خارج از استان موجب کاهش کیفیت هوا در برخی مناطق شده است.

کابلی، فرماندار عباس‌آباد نیز با اشاره به اجرای طرح تفکیک زباله در شهرستان گفت: دهیاران و بخشداران مکلف شده‌اند این طرح را جدی پیگیری کنند. بحران آب و زباله از مهم‌ترین چالش‌های غرب مازندران است که حل آن نیازمند فرهنگ‌سازی و ورود مردم به میدان است.

وی تأکید کرد: فرمانداری با تمام توان در کنار فعالان محیط زیستی خواهد بود و از هر طرح عملیاتی و کارشناسی استقبال می‌کنیم.

کرمی‌راد، رئیس اداره محیط زیست عباس‌آباد نیز گفت: هدف از این نشست ایجاد گفت‌وگویی مستقیم با سمن‌هاست تا از طریق مطالبه‌گری درست به نتیجه مطلوب در حوزه محیط زیست دست پیدا کنیم.

در این نشست فعالان محیط زیست شهرستان عباس‌آباد نقطه نظرات و پیشنهادهای خود را در مورد چالش‌های زیست‌محیطی شهرستان ارائه کردند.