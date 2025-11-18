به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ مسعود دادوند گفت: در پی وقوع سرقت سیم برق در این شهرستان، بلافاصله موضوع به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: ماموران انتظامی این شهرستان با کار تخصصی و اقدامات پلیسی سارق به هویت معلوم را در این رابطه شناسایی و با هماهنگی مقام قضائی در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر کردند. متهم در تحقیقات پلیس تاکنون به ۶ فقره سرقت سیم برق در سطح شهرستان اعتراف کرد.

جانشین انتظامی شهرستان شوش با بیان اینکه متهم پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی راهی مراجع قضائی شد، خاطر نشان کرد: پلیس با تمام توان خود و با اشراف اطلاعاتی اجازه نخواهند داد مجرمان با ارتکاب جرم، آرامش و آسایش مردم را مختل کنند.