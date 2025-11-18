پخش زنده
سرپرست اداره کل صنعت، معدن و تجارت خوزستان از اختصاص ۳۱۵ میلیارد تومان تسهیلات برای توسعه صنعت در مناطق محروم شهرستانهای باغملک و ایذه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهرام روانبخش در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید این استان با اشاره به سهم صنعت از تسهیلات سفر ریاست جمهوری به خوزستان، گفت: ۳۱۵ میلیارد تومان تسهیلات صنعتی به مناطق محروم و کمتر برخوردار شهرستانهای باغملک و ایذه اختصاص یافته است.
وی افزود: بر این اساس، ۱۱۵ میلیارد تومان به مناطق محروم شهرستان باغملک و حدود ۲۰۰ میلیارد تومان نیز به شهرستان ایذه اختصاص یافته است.
روانبخش تأکید کرد: این تسهیلات با هدف توسعه و رونق بخش تولید، ایجاد اشتغال پایدار و تقویت اقتصاد در مناطق کمتربرخوردار استان تخصیص داده شده است.
سرپرست اداره کل صنعت، معدن و تجارت خوزستان میگوید: اجرای این طرح، نقش بسزایی در جهش تولید و بهبود معیشت مردم این مناطق محروم خواهد داشت.
وی بیان داشت: این اقدام گامی کلیدی در راستای تغییر سیمای اقتصادی مناطق محروم، به سوی توسعه صنعتی پایدار و ایجاد زنجیرههای تولید محلی است.
این مقام مسئول ادامه داد: اجرای این طرح با ایجاد و تقویت زنجیرههای تولید، نه تنها ارزش افزوده بیشتری در خود منطقه ایجاد کرده و بهرهوری را افزایش میدهد، بلکه زمینه را برای جذب سرمایهگذاران جدید و تشکیل خوشههای صنعتی فراهم میکند.
روانبخش بیان داشت: این رویکرد یکپارچه نقش بسزایی در جهش تولید، بهبود معیشت مردم و رفع پایدار محرومیت در این مناطق خواهد داشت.