به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیرکل امور مالیاتی خوزستان اعلام کرد: در سال ۱۴۰۳، با اجرای طرح ملی «نشان مالیات»، بیش از ۴۳۰۰ نفر از مودیان مالیاتی با مشارکت مستقیم خود زمینه تأمین اعتبار برای پنج پروژه مهم حوزه بهداشت و درمان استان را فراهم کردند. این پروژه‌ها شامل تکمیل بیمارستان جایگزین بهبهان با اعتبار ۳۳۵ میلیارد ریال، احداث و تجهیز پایگاه امداد و نجات مسجدسلیمان با ۳۱ میلیارد ریال، احداث مرکز خدمات جامع سلامت شهری شماره یک شادگان با ۷۰ میلیارد ریال، تکمیل مرکز بهداشتی مسکن مهر آبادان با ۴۰ میلیارد ریال و احداث بیمارستان جایگزین خاتم‌الانبیاء شوشتر با ۶۴۳ میلیارد ریال بوده است.

در ادامه این روند، سال ۱۴۰۴ به‌عنوان دومین سال اجرای طرح نشان مالیات، شاهد مشارکت گسترده‌تر مردم بود. در این سال، پروژه تکمیل احداث بیمارستان ۵۰۰ تختخوابی یا زهرا شهرستان دزفول با اعتبار ۱۴۰۰ میلیارد ریال به‌عنوان بزرگ‌ترین پروژه نشان‌دار کشور در حوزه سلامت انتخاب شد. این پروژه با مشارکت ۴۵۰۰ نفر از مودیان مالیاتی تکمیل اعتبار گردید و رکورد بالاترین سطح مشارکت مردمی در کشور را به نام خوزستان ثبت کرد.

علی خورشیدی گفت: انتخاب پروژه‌های درمانی توسط مردم نشان‌دهنده آن است که سلامت عمومی در اولویت اجتماعی و فرهنگی جامعه قرار دارد. این تجربه، مالیات را از یک تکلیف قانونی به یک ابزار مشارکت اجتماعی و سرمایه‌گذاری مستقیم در آینده سلامت مردم تبدیل کرده است. همچنین شفافیت در هزینه‌کرد مالیات‌ها، عدالت مالیاتی را تقویت کرده و انگیزه پرداخت مالیات را در میان شهروندان افزایش داده است.

مدیرکل امور مالیاتی خوزستان اظهار داشت: موفقیت طرح نشان مالیات در استان خوزستان نتیجه تعامل سازنده بین دستگاه‌های اجرایی، دانشگاه‌های علوم پزشکی و مشارکت آگاهانه مردم است. ما با فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی گسترده توانسته‌ایم اعتماد عمومی را جلب کنیم و نشان دهیم که مالیات، نه تنها وظیفه قانونی بلکه سهمی در ساخت بیمارستان‌ها و مراکز درمانی و تضمین آینده سلامت جامعه است.