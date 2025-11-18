پخش زنده
در راستای ارتقای آگاهی حقوقی و اجتماعی نسل جوان، طرح ملی قاضی در مدرسه با حضور قضات دادگستری شوش در مدارس مختلف این شهرستان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، راشد پیری، رئیس دادگستری شهرستان شوش گفت: هدف اصلی برنامه «قاضی در مدرسه» آگاهیبخشی در مسائل حقوقی، انتقال تجربیات قضایی به دانش آموزان، اولیا و مربیان آنها، پیشگیری از بزهکاری و تقویت مسئولیتپذیری اخلاقی و قانونی نوجوانان است و این طرح در سایر مدارس شهرستان نیز ادامه خواهد یافت.
وی افزود: در تاریخ بیستم آبان ابراهیم خجسته، بازپرس دادگستری شوش، در هنرستان پسرانه خوارزمی حضور یافت و با دانشآموزان درباره مسئولیت کیفری نوجوانان، کنترل خشم و پیامدهای رفتارهای پرخطر گفتوگو کرد. همچنین بیست و یکم آبان ماه، احمد قاسمی، دادیار دادسرای شوش، در هنرستان دخترانه ارشاد حاضر شد و به تبیین حقوق شهروندی، جرایم رایانهای و نقش قانون در حفظ امنیت اجتماعی پرداخت.
پیری گفت: بیست و پنجم همین ماه نیز عظیم پایداری، دیگر دادیار دادسرای شوش، در مدرسه دخترانه فرزانه/کارآفرین، حضور یافت و با دانشآموزان درباره پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و اهمیت مشورت با والدین و مشاوران، سخن گفت.
وی با قدردانی از همراهی مدارس و قضات حاضر در این طرح، ادامه داد: این نشستها با استقبال گرم دانشآموزان و کادر آموزشی همراه است و در پایان هر برنامه، دانشآموزان فرصت دارند تا پرسشهای خود را مطرح و پاسخهایی روشن و کاربردی دریافت کنند.