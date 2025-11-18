براساس قطعنامه پیشنهادی آمریکا درباره غزه که با تهدید و فشار آمریکا در نشست شورای امنیت سازمان ملل تصویب شد، قرار شده است که در غزه یک دولت انتقالی به ریاست ترامپ تشکیل شود.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما از نیویورک، طرح ۲۰ ماده‌ای ترامپ درباره غزه در قالب یک قطعنامه شورای امنیت، در سایه تهدید آمریکا به آغاز حمله رژیم صهیونیستی به مردم غزه تصویب شد.

این قطعنامه با ۱۳ رای موافق و ۲ رای ممتنع چین و روسیه تصویب شد.

قبل از این جلسه آمریکا در بیانیه‌ای اعضای شورای امنیت را تهدید کرده بود که اگر مانع تصویب آن شوند، عواقب وخیمی در انتظار مردم غزه خواهد بود.

در خود جلسه هم قبل از رای گیری، مشاور امنیت ملی ترامپ که ۲ ماه است به عنوان نماینده آمریکا در سازمان ملل منصوب شده، این تهدید را تکرار کرد و گفت: مخالفت با این قطعنامه، رای به بازگشت جنگ است.

تحمیل چنین شرایطی روسیه و چین را وادار کرد که از وتوی قطعنامه امریکا اجتناب و به رای ممتنع اکتفا کنند.

واسیلی نبنزیا نماینده دائم روسیه در سازمان ملل در این نشست گفت: ما این قطعنامه را وتو نکردیم تا آتش‌بس حفظ شود، اما این سند، فاصله زیادی با عدالت دارد. این متن، عملاً غزه را تحت سرپرستی آمریکا و متحدانش قرار می‌دهد، حاکمیت فلسطینیان را به حاشیه می‌راند و ممکن است جدایی نوار غزه از کرانه باختری را تثبیت کند. این وضع، یادآور رویه‌های استعماری و قیمومیت انگلیس بر فلسطین است. در واقع شورای امنیت فقط بر اساس وعده‌های واشنگتن که تاکنون هیچ اطلاعی از جزئیات آن نداریم، به این قطعنامه رای مثبت داد. امیدواریم صلح و ثباتی که آمریکا ادعایش را دارد اتفاق بیافتد، اما بعید میدانیم چنین اتفاقی بیفتد. ما معتقدیم که این قطعنامه نمی تواند درگیری بین فلسطین و اسرائیل را پایان دهد و قحطی در فلسطین را متوقف کند در طرح رئیس جمهور ترامپ اعلام شده است تمامی گروه‌های نظامی باید خلع سلاح شوند، اما مشخص نشده است کدام گروه باید امنیت مردم را تامین کند

فو کونگ نماینده دائم چین در سازمان ملل هم گفت: قطعنامه‌ای که امروز تصویب شد مشکلات زیادی دارد و شفاف نیست. ما برای جلوگیری از بن‌بست دیپلماتیک و آغاز دوباره جنگ، آن را وتو نکردیم. اشاره به تشکیل دولت فلسطینی در این متن بسیار ضعیف و کاملاً مشروط است و نقش سازمان ملل هم تقریباً حذف شده است. اعضای شورای امنیت بار‌ها خواستند که شفاف سازی شود، اما هیچ توضیحی ارائه نشد و فقط برای آن رای گیری شد! جزییات قطعنامه ارزش‌های اساسی فلسطینی را ندارد! حق حفظ تمامیت ارضی و تعیین سرنوشت مردم فلسطین بدست خودشان در این قطعنامه وجود ندارد. حتی به طرح دو دولتی حتی اشاره هم نشده است! خلع سلاح کامل حماس و سلب اختیار کامل از حماس برای اداره غزه، استقرار ۲۰ هزار نیروی نظامی بین امللی البته بدون حضور و مشارکت سازمان ملل و تشکیل یک دولت انتقالی درغزه به ریاست ترامپ.

اینها بخش‌هایی از طرح قبلی ترامپ بود که حالا آمریکایی ها، در ادامه حمایت صد درصدی شان از رژیم صهیونیستی برضد مردم غزه، آن را به قطعنامه شورای امنیت تبدیل کرده‌اند.

عمار بن جامع نماینده دائم الجزایر در سازمان ملل در این نشست گفت: با وجود انتقاد‌های جدی به این قطعنامه، الجزایر در نهایت تصمیم گرفت به آن رای مثبت دهد تا آتش بس برای مردم غزه برقرار بماند. مردم فلسطین باید بتوانند آینده سیاسی کشور مستقل خود را تعیین کنند، نباید هیچ الحاق یا کوچ اجباری در غزه صورت گیرد و کمک‌های بشردوستانه هم باید بدون مانع وارد غزه شود.

عاصم افتخار احمد نماینده دائم پاکستان در سازمان ملل هم گفت: هدف پاکستان از دادن رای موافق به این قطعنامه، توقف خونریزی در غزه، نجات جان فلسطینیان بی گناه از جمله زنان و کودکان غزه، حفظ آتش بس، تضمین کمک رسانی بشردوستانه به مردم غزه و تضمین خروج کامل نظامیان اسرائیلی از غزه بوده است. ما از این قطعنامه حمایت کردیم تا بازسازی در غزه آغاز و پس از دوسال جنگ نابودگر، مسیری روشن برای آینده فلسطینی‌ها ایجاد شود. باید الحاق کرانه باختری هم متوقف شود. نباید در فلسطین هیچ الحاق و کوچ اجباری رخ دهد بلکه باید یک دولت فلسطینی اختیار را در فلسطین در دست بگیرد.