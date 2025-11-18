پیروزی تیم والیبال بانوان مقاومت آرتین مشهد در لیگ دسته یک کشور
تیم والیبال بانوان مقاومت آرتین مشهد امروز در رقابتهای قهرمانی دسته یک باشگاههای کشور دومین پیروزی پیاپی خود را در کرج جشن گرفت.
ساعتی پیش نیز در دومین دیدار، شاگردان مریم کدخدایی مربی بینالمللی والیبال خراسان رضوی، در مصاف با تیم استقلال تهران با نتیجه ۳ بر ۱ به پیروزی رسیدند.
تیم مقاومت آرتین فردا در سومین بازی خود به مصاف شهرداری ارومیه خواهد رفت.
این تیم سال گذشته با کسب عنوان قهرمانی در مسابقات دسته دو کشور، جواز حضور در لیگ دسته یک والیبال بانوان را بهدست آورد.