نماینده خراسان رضوی دیروز در نخستین بازی خود برابر تیم لامرد فارس با نتیجه ۳ بر صفر به برتری رسید. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی

ساعتی پیش نیز در دومین دیدار، شاگردان مریم کدخدایی مربی بین‌المللی والیبال خراسان رضوی، در مصاف با تیم استقلال تهران با نتیجه ۳ بر ۱ به پیروزی رسیدند.

تیم مقاومت آرتین فردا در سومین بازی خود به مصاف شهرداری ارومیه خواهد رفت.

این تیم سال گذشته با کسب عنوان قهرمانی در مسابقات دسته دو کشور، جواز حضور در لیگ دسته یک والیبال بانوان را به‌دست آورد.