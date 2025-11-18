مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمانشاه از پرداخت حدود ۳.۵ همت تسهیلات ازدواج به بیش از ۱۰ هزار زوج متقاضی در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزکرمانشاه، حمیدرضا عزتی گفت: تعداد کل متقاضیان وام ازدواج در سطح استان از ابتدای امسال تا پایان مهر، ۲۴ هزار و ۷۶۶ نفر بوده که از این تعداد به ۱۰ هزار و ۶۳۴ نفر این تسهیلات پرداخت شده است.

مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمانشاه با بیان اینکه آمار پرداخت وام ازدواج در کرمانشاه بالاتر از میانگین کشوری است افزود: در مجموع در این مدت ۴۲.۹ درصد از کل متقاضیان در استان موفق شده‌اند وام ازدواج خود را دریافت کنند که این رقم در سطح کشور حدود ۳۹.۴ درصد است.

وی افزود: حدود ۲.۹ درصد از کل وام ازدواجی که در کشور به متقاضیان پرداخت شده، مربوط به استان کرمانشاه است.

عزتی در ادامه با بیان اینکه آمار پرداخت وام ازدواج در استان در مهر رشد خوبی داشته است گفت: در این ماه حدود ۳.۲۰ درصد از کل وام ازدوج پرداختی در کشور سهم استان کرمانشاه بوده است.

وی گفت: در حال حاضر حدود ۱۴ هزار و ۱۳۲ متقاضی دیگر در سطح استان در صف دریافت وام ازدواج قرار دارند.