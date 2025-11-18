رئیس سازمان فضایی ایران اعلام کرد: کشور با دستیابی به توان مستقل فضایی در جمع ۱۰ تا ۱۱ قدرت برتر جهان قرار دارد و ارتقای جایگاه ایران در میان قدرت‌های فضایی از اهداف اصلی برنامه‌های آتی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حسن سالاریه، معاون وزیر و رئیس سازمان فضایی ایران، مهم‌ترین دستاورد‌های فضایی کشور در بازه زمانی ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴ را تشریح کرد و از آغاز فاز نخست پایگاه فضایی چابهار خبر داد.

وی ادامه داد: نخستین پرتاب آزمایشی از این پایگاه در سال جاری انجام خواهد شد.

سالاریه با اشاره به مراحل ساخت و راه‌اندازی زیرساخت‌های اصلی این پایگاه، گفت: پروژه اکنون در مرحله پایانی قرار دارد و تصاویر منتشرشده نشان‌دهنده پیشرفت قابل توجه عملیات عمرانی است.

وی در ادامه، به گزارش عملکرد حوزه اکتشافات فضایی و زیست‌فضا پرداخت؛ حوزه‌ای که سهم فزاینده‌ای در اقتصاد فضایی جهان دارد.

بر اساس این گزارش، ایران از اواخر دهه ۸۰ نخستین تجربه‌های پرتاب فضایی خود را آغاز کرد و در سال ۱۴۰۲ با پرتاب ماهواره «ثریا»، توان ماهواره‌بر‌های سوخت جامد خود را تثبیت کرد. ماهواره‌بر‌های «قاصد» و «قائم ۱۰۰» نیز در همان سال عملکرد موفقی ثبت کردند.

سالاریه همچنین «تثبیت عملکرد سیمرغ» را یکی از مهم‌ترین رخداد‌های فضایی کشور عنوان کرد؛ پرتابی که منجر به قرار گرفتن سه ماهواره در مدار شد.

وی ادامه داد: در سال‌های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴ ماهواره‌های «ظفر ۲»، «ناهید ۲» و نخستین بلوک انتقال مداری «سامانه یک» رونمایی شدند؛ بلوکی که امکان دستیابی به مدار‌های ارتفاع بالا را فراهم می‌کند.

رئیس سازمان فضایی گفت: دومین پرتاب موفق ماهواره‌بر «قائم ۱۰۰» در شهریور ۱۴۰۳ انجام شد و طی آن ماهواره تحقیقاتی «چمران ۱» برای آزمایش تراستر‌های گاز سرد در مدار قرار گرفت. این ماهواره همچنان آزمایش‌های مداری خود را ادامه می‌دهد.

وی ادامه داد: سال ۱۴۰۳ همچنین شاهد نخستین حضور رسمی بخش خصوصی ایران در صنعت فضایی بود؛ جایی که دو ماهواره «کوثر ۱» و «هدهد» توسط پرتابگر سایوز از پایگاه روسیه به مدار ارسال شدند. در ادامه، پرتاب بلوک انتقال مداری «سامانه یک» با ماهواره‌بر سیمرغ در آذر همان سال، نخستین تجربه موفق کشور در پرتاب «اسپیس‌ویکل» بود که طی آن جرم ۳۰۰ کیلوگرمی برای اولین‌بار در مدار لئو تزریق شد.

رئیس سازمان فضایی ایران از رونمایی ماهواره مخابراتی ارتفاع بالا «ناوک» و نسخه‌های جدید «پارس ۱» و «پارس ۲» نیز خبر داد و افزود که نمونه‌های بعدی این ماهواره‌ها در برنامه ساخت و پرتاب قرار دارند.

سالاریه گفت: زیرساخت‌های سامانه رصد اپتیکی و ایستگاه‌های کنترل سلماس و چناران نیز طی این مدت توسعه یافته‌اند. طبق برنامه، پیشرفت پایگاه چابهار تا شهریور ۱۴۰۴ به ۹۳ درصد خواهد رسید و نخستین پرتاب آن در سال جاری انجام می‌شود.

وی ادامه داد: در حوزه همکاری‌های بین‌المللی، ایران در سال ۱۴۰۴ به جمع کشور‌هایی می‌پیوندد که در قالب برنامه فضایی چین، مأموریت تحقیقاتی مشترک به ماه را دنبال می‌کنند. همچنین کپسول‌های جدید زیست‌فضا و ماهواره‌های سنجشی تازه در مراحل پایانی ساخت قرار دارند و قرار است اوایل دی‌ماه به مدار ارسال شوند.

سالاریه در پایان تأکید کرد: صنعت فضایی ایران اکنون در جمع ۱۰ تا ۱۱ قدرت دارای توان فضایی مستقل قرار دارد و با تمرکز بر افزایش دقت ماهواره‌ها و ارتقای ظرفیت پرتابگرها، دستیابی به جایگاهی بالاتر در میان قدرت‌های فضایی جهان هدف‌گذاری شده است.