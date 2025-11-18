به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،در آستانه سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا «س»، مراسم سالروز طلبه شهید مدافع امنیت حجت الاسلام محمد مویدی در شهرستان بیضا برگزار شد.

سخنرانی حجت الاسلام بانشی امام جمعه بیضا، قرائت حدیث شریف کساء، روضه خوانی، مرثیه سرایی و عزاداری از برنامه‌های این مراسم بود.

حجت الاسلام محمد مویدی شهید مدافع امنیت، در ۲۴ آبان سال ۱۴۰۱ در خیابان معالی آباد شیراز به دست اغتشاشگران به شهادت رسید.

شهرستان بیضا در شمال غرب فارس و در فاصله ۳۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.