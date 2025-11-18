پخش زنده
معاون اول رئیسجمهور در دیدار نخستوزیر بلاروس بر اهمیت ارتقای سطح روابط ایران و بلاروس تاکید کرد و افزود: اقتصاد دو کشور میتواند مکمل یکدیگر بوده و نیازهای متقابل هم را تامین کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، معاون اول رئیسجمهور در دیدار با الکساندر تورچین نخست وزیر بلاروس با بیان اینکه روند توسعه همکاریهای دو کشور به خصوص در بخش سیاسی عالی بوده است، گفت: هر دو کشور باید تلاش کنیم تا سطح روابط خود را در زمینههای دیگر به سطح روابط سیاسی برسانیم.
محمدرضا عارف با تاکید بر اینکه باید روابط در سایر سطوح به خصوص در زمینه اقتصادی ارتقاء بیشتری یابد، افزود: سفر اخیر رئیسجمهور ایران به مینسک یک فضای جدید و نقطه عطفی در توسعه روابط دو کشور در همه زمینهها ایجاد کرد.
معاون اول رئیسجمهور یادآور شد: افزایش همکاریهای دو کشور در بخشهای مختلف نه تنها به نفع دو ملت بوده بلکه با توجه به حضور فعال دو کشور در اتحادیههای منطقهای از جمله اوراسیا و شانگهای، این همکاریها میتواند برای کل این منطقه مفید باشد.
محمدرضا عارف همچنین گفت: همکاری برای سرمایهگذاری و تولید مشترک مورد تایید دولت ایران قرار دارد. ما معتقدیم اقتصاد دو کشور میتواند مکمل یکدیگر بوده و نیازهای متقابل هم را تامین کند.
معاون اول رئیسجمهور ادامه داد: ارتقاء روابط فرهنگی و علمی میتواند زمینهساز تحکیم روابط در سایر بخشها از جمله اقتصادی شود. برگزاری روز فرهنگی بلاروس در ایران میتواند فرصتی برای معرفی این کشور دوست به مردم ایران باشد.
محمدرضا عارف با اشاره به اینکه برای توسعه روابط دوجانبه، بهترین راه فعال کردن بخش خصوصی دو کشور است، افزود: بخش خصوصی در زمینههای مختلف از جمله زمینههای فرهنگی، گردشگری، اقتصادی و علم و فناوری میتواند نقشآفرینی کند.
نخست وزیر بلاروس نیز در این دیدار با بیان اینکه ما ایران را کشور دوست و نزدیک خود میدانیم، گفت: روابط دو کشور در حال توسعه است.
الکساندر تورچین با اشاره به سفر اخیر رئیسجمهور کشورمان به بلاروس خاطرنشان کرد: اطمینان داریم که توافقات انجام شده در آن سفر، موجب تحرک در توسعه روابط دو کشور میشود.
نخست وزیر بلاروس در ادامه با بیان اینکه حضور ایران و بلاروس در سازمان همکاری شانگهای به افزایش تعاملات دوجانبه نیز کمک میکند، افزود: اجرای موافقتنامه تجارت آزاد ایران و اوراسیا به نفع دو کشور است.
الکساندر تورچین افزود: بلاروس علاقمند به توسعه روابط دوجانبه و اجرای طرح ها، سرمایهگذاریها و تولیدات مشترک و ارتقای همکاریهای فرهنگی و آموزشی است. ما امیدواریم در سال آینده میلادی بتوانیم روز فرهنگی بلاروس را در ایران برگزار کنیم.