سخنگوی دولت گفت: سهمیههای بنزین، هیچ تغییری نخواهند داشت و ۶۰ لیتر بنزین ۱۵۰۰ تومانی و ۱۰۰ لیتر بنزین ۳۰۰۰ تومانی واریز میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فاطمه مهاجرانی، امروز سهشنبه در نشست خبری اظهار داشت: سهمیههای بنزین، هیچ تغییری در حجم و قیمت نخواهند داشت و بر اساس روال گذشته، ۶۰ لیتر بنزین ۱۵۰۰ تومانی و ۱۰۰ لیتر بنزین ۳۰۰۰ تومانی برای افراد، واریز خواهد شد.
مهاجرانی تصریح کرد: دولت ناگزیر است ۶ میلیارد دلار برای واردات بنزین هزینه کند و از طرفی، قیمت تمامشده بنزین حدود ۷۰ هزار تومان است؛ طبیعی است که وقتی منابع ارزی باید صرف واردات بنزین شود و بخشی از این بنزین نیز قاچاق میشود، دولت موظف است برای حفظ معیشت و سلامت مردم، اقداماتی انجام دهد.