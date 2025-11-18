سخنگوی دولت گفت: سهمیه‌های بنزین، هیچ تغییری نخواهند داشت و ۶۰ لیتر بنزین ۱۵۰۰ تومانی و ۱۰۰ لیتر بنزین ۳۰۰۰ تومانی واریز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فاطمه مهاجرانی، امروز سه‌شنبه در نشست خبری اظهار داشت: سهمیه‌های بنزین، هیچ تغییری در حجم و قیمت نخواهند داشت و بر اساس روال گذشته، ۶۰ لیتر بنزین ۱۵۰۰ تومانی و ۱۰۰ لیتر بنزین ۳۰۰۰ تومانی برای افراد، واریز خواهد شد.

مهاجرانی تصریح کرد: دولت ناگزیر است ۶ میلیارد دلار برای واردات بنزین هزینه کند و از طرفی، قیمت تمام‌شده بنزین حدود ۷۰ هزار تومان است؛ طبیعی است که وقتی منابع ارزی باید صرف واردات بنزین شود و بخشی از این بنزین نیز قاچاق می‌شود، دولت موظف است برای حفظ معیشت و سلامت مردم، اقداماتی انجام دهد.

سخنگوی دولت گفت: در این‌باره، برنامه‌های جدی برای مقابله با قاچاق سوخت در دستور کار قرار دارد. همچنین، رئیس‌ جمهور، خودروسازان را مکلف کرد تا تولید خودرو‌های کم‌مصرف را به‌طور جدی دنبال کنند.

