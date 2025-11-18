پخش زنده
مدیر صندوق کارآفرینی امید استان یزد : صندوق کارآفرینی امید استان یزد با پرداخت ۴۰۷ میلیارد ریال تسهیلات ارزانقیمت، از ۵۴ شرکت دانشبنیان و فناور حمایت کرد.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، سیدعباس امامی، با اعلام این خبر گفت: این تسهیلات در چارچوب تفاهمنامه میان صندوق کارآفرینی امید، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و از محل اعتبارات تبصره ۱۸، به شرکتهای مستقر در پارک علم و فناوری استان یزد پرداخت شده است.
وی افزود: این اعتبار ۴۰۷ میلیارد ریالی به ۵۴ شرکت فناور پرداخت شده و یزد موفق به جذب صد درصد اعتبارات تبصره ۱۸ شده و در سطح کشور رتبه نخست را کسب کرده است.
امامی تصریح کرد: تسهیلات ارائهشده در راستای تقویت توان مالی شرکتهای دانشبنیان و توسعه زیستبوم نوآوری و فناوری استان یزد بوده و به صورت خرید تجهیزات با اقساط سه ساله و سرمایه در گردش با اقساط یکساله در سه بخش صنعت، کشاورزی و خدمات پرداخت شده است.
وی خاطرنشان کرد: حمایت هدفمند از شرکتهای دانشبنیان، موجب تقویت ظرفیت نوآوری و فناوری استان و توسعه پایدار اقتصادی خواهد شد.