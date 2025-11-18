رئیس اداره بازآفرینی شهری زنجان اعلام کرد: شرکت بازآفرینی شهری ایران با هدف صیانت از برج و باروی تاریخی زنجان، آمادگی کامل برای حمایت از طرح‌های مرمتی و آزادسازی عرصه این اثر ارزشمند را دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رئیس اداره بازآفرینی شهری اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان از حمایت شرکت بازآفرینی شهری ایران برای احیای برج و باروی تاریخی زنجان خبر داد.

علی حیدری با اشاره به اینکه حفظ بناهای تاریخی به تقویت هویت فرهنگی و توسعه گردشگری کمک می‌کند، گفت: مرمت آثار کهن یکی از محورهای مهم بازآفرینی شهری است.

وی شناسایی و معرفی عناصر ارزشمند محلات قدیمی به گردشگران را یکی از ابزارهای توسعه پایدار محلات تاریخی دانست.

حیدری بر لزوم آزادسازی عرصه برج و باروی زنجان تأکید کرد و افزود: این اقدام مسیر اجرای پروژه‌های حفاظتی را هموار خواهد کرد.

به گفته او، این برج و حصار مربوط به دوره سلجوقیان است و در انتهای خیابان اصغریه، کوچه پشت پرسی گاز، پلاک ۱۷ قرار دارد.

این اثر در تاریخ ۹ دی ۱۳۸۷ با شماره ۲۳۸۷۹ در فهرست آثار ملی ثبت شده است.

حیدری درباره ویژگی‌های معماری بنا گفت: ضخامت دیوارها به طور متوسط ۳ متر و ارتفاع آن حدود ۹ متر است.

وی افزود: قطر برج در مجاورت دروازه‌ها تا ۱۰ متر می‌رسد و ضخامت آن در قسمت‌های بالایی به حدود ۴۰ سانتی‌متر کاهش می‌یابد.

به گفته او، لبه فوقانی حصار دارای کنگره‌هایی با فاصله مشخص و عرض نزدیک به ۸۰ سانتی‌متر است.

حیدری همچنین توضیح داد که در بخش‌های پایین‌تر، دریچه‌های دفاعی موسوم به «مزقال» تعبیه شده که برای تیراندازی و مراقبت از شهر استفاده می‌شده است.