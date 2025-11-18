رئیس اداره عقیدتی سیاسی نیروی پدافند هوایی آجا گفت: بیش ۲۵۰ نفر از منتخبین ۹ منطقه پدافندی کشور در این مسابقات به مدت سه روز به رقابت پرداختند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی

حجت الاسلام والمسلمین محمد بهمن افزود: این مسابقات در رشته های حفظ یک جزء، تا حفظ کل، قرائت، اذان و مفاهیم قرآن کریم برگزار شد.