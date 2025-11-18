اختتامیه مسابقات سراسری قرآن کریم نیروی پدافند هوایی ارتش در مشهد
چهل و پنجمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم نیروی پدافند هوایی ارتش در مشهد با معرفی برگزیدگان پایان یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، رئیس اداره عقیدتی سیاسی نیروی پدافند هوایی آجا گفت: بیش ۲۵۰ نفر از منتخبین ۹ منطقه پدافندی کشور در این مسابقات به مدت سه روز به رقابت پرداختند.
حجت الاسلام والمسلمین محمد بهمن افزود: این مسابقات در رشته های حفظ یک جزء، تا حفظ کل، قرائت، اذان و مفاهیم قرآن کریم برگزار شد.
وی گفت: ۱۰۵ نفر از برگزیدگان پایور و وظیفه این دوره به مسابقات قرآن کریم ارتش جمهوری اسلامی ایران راه یافتند.