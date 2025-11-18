پخش زنده
آیین بازگشایی مجموعه آزمایشگاههای ملی علوم ورزشی با تأکید رئیس پژوهشگاه تربیتبدنی بر نقش این اقدام در آغاز مرحلهای تازه از تحول علمی و پژوهشی برگزار شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دکتر محمدی در این مراسم با بیان اینکه «این رویداد صرفاً افتتاح یک مجموعه فیزیکی نیست»، تأکید کرد: «این یک احیای علمی و نقطه عزیمتی برای توسعه فعالیتهای پژوهشگاه در تراز ملی است.»
او ضمن قدردانی از اساتید و مدیران حاضر، حضور زهرا نعمتی را «نماد امید و اراده» توصیف کرد.
رئیس پژوهشگاه با مرور عملکرد یکساله خود گفت: «در آغاز مسئولیت سه مأموریت اصلی تعریف شد: ارزیابی دقیق چالشها از جمله کسری ۱۸ میلیارد تومانی، بهرهگیری از تجربه مدیران پیشین و تدوین نقشه راه مبتنی بر ظرفیتهای ملی.» به گفته او، رشد ۶۲ درصدی بودجه، بهبود فضای فیزیکی، اخذ مجوز هیئت اجرایی جذب و اصلاح فرآیندهای اداری از نتایج این برنامهریزی بوده است.
دکتر محمدی سپس فعالیتهای پژوهشگاه را در چهار محور کلان تشریح کرد: ارائه خدمات علمی و تخصصی از جمله تحلیل رشد حرکتی کودکان، استعدادیابی، ارزیابی عملکرد ورزشکاران، پایش اسکلتیعضلانی، پژوهشهای علوم شناختی و خدمات فیزیولوژی و تغذیه؛ توسعه برنامههای اجتماعی و تندرستی؛ تعاملات حاکمیتی و فرهنگی و گسترش فعالیتها در حوزه فناوری، نوآوری و هوش مصنوعی.
وی با تأکید بر ضرورت تقویت زیرساختها افزود: «برای رسیدن به جایگاه واقعی پژوهشگاه، باید منابع مالی، نیروی انسانی و تجهیزات ارتقا یابد و این مسیر با حمایتهای مقام عالی وزارت آغاز شده است.»
رئیس پژوهشگاه در پایان اظهار کرد: «با همت مجموعه، این مسیر تازه با قدرت ادامه خواهد یافت تا ثمرهای ماندگار برای جامعه علمی و ورزشی کشور رقم بخورد.»