به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، ابوطالب شوریابی افزود: در راستای تحقق سیاست‌های کلان این مجتمع بر حمایت از تولید داخلی و شرکت‌های بومی، این تأمین‌کنندگان بومی از شهر‌های نیشابور، مشهد و سایر نقاط خراسان رضوی در سامانه ارتباط با تأمین‌کنندگان (SRM) ثبت‌نام کرده‌اند و این روند طی ماه‌های اخیر افزایش داشته است.

او این مشارکت گسترده را بیانگر اعتماد شرکت‌های بومی به شفافیت فرایند‌های خرید مجتمع و استقبال از همکاری با این شرکت صنعتی پیشرو دانست و گفت: تأمین پایدار و رقابتی، بدون تکیه بر ظرفیت‌های بومی و شرکت‌های استانی امکان‌پذیر نیست؛ با تداوم این روند و افزایش فعالان ثبت‌شده در سامانه SRM، بخش قابل‌توجهی از نیاز‌های مجتمع از طریق تأمین‌کنندگان داخل استان تأمین می‌شود.

وی ادامه داد: این مجتمع با هدف گسترش همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور محلی، تاکنون چندین نشست با حضور مدیران مجتمع و شرکت‌های مستقر در پارک علم و فناوری استان و مرکز رشد و فناوری نیشابور برگزار کرده که در این نشست‌ها ضمن معرفی فرآیند‌های ثبت‌نام، استعلام و شرکت در مناقصات، زمینه تبادل نظر درباره نیاز‌های صنعتی و پژوهشی در مجتمع فراهم شده است.

این مسئول ادامه داد: در آخرین نشست برگزار شده با شرکت‌های دانش‌بنیان که به میزبانی پارک علم و فناوری مشهد و به همت واحد پژوهش و نوآوریِ مجتمع برگزار شد، موضوعات مهمی همچون پیشنهاد طرح‌های فناورانه، تسهیل ورود شرکت‌های نوآور به چرخه تأمین فولاد خراسان و بررسی چالش‌های فرایند‌های مناقصه و استعلام مطرح شد.

شوریابی با اشاره به اهمیت اصول شفافیت، عدالت رقابتی و کیفیت گرایی در فرآیند انتخاب تأمین‌کنندگان در فولاد افزود: متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سامانه srm.kscco.ir، فرم خوداظهاری و مدارک مربوط را تکمیل کنند و در استعلام‌ها و مناقصات این شرکت حضور یابند.

وی همچنین گفت: تمامی استعلام‌ها و مناقصه‌های فعال از طریق سامانه SRM قابل مشاهده است و اطلاع‌رسانی مربوط به آنها از طریق پیامک، ایمیل و روزنامه‌های کثیرالانتشار نیز صورت می‌گیرد.