پخش زنده
امروز: -
معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه در اطلاعیهای از پخش زنده دادگاههای علنی برخط با دسترسی عمومی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، اطلاعیه معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه به شرح زیر است:
«بدینوسیله به اطلاع میرساند، در راستای تحقق اهداف شفافیت، دسترسی عمومی و ارتقای سواد حقوقی جامعه، دادگاههای علنی برخط بصورت روزانه با موضوعات مختلف از طریق کانالهای رسمی معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه در دسترس عموم مردم قرار میگیرد.
این طرح با بهرهگیری از ظرفیت علمی و اجرایی قضات و کارشناسان دستگاه قضایی اجرا میشود تا اقشار مختلف جامعه بتوانند با فرآیند دادرسی و نحوه استدلال قضایی از نزدیک آشنا شوند.
جلسات دادگاهها متناسب با موضوعات مختلف اعم از پروندههای حقوقی و کیفری در ساعات مشخص از روز، بهصورت پخش زنده اینترنتی ارائه میشود.
تمامی شهروندان، دانشجویان و جامعه حقوقی علاقمند میتوانند تقویم و برنامه جلسات را از طریق کانالهای رسمی پایگاه اطلاع رسانی معاونت منابع انسانی قوه قضاییه به نشانی qazahrm.eadl.ir دنبال کرده و با مراجعه به سامانه برخط دادگاههای علنی، بصورت مهمان به پخش زنده هر جلسه دسترسی پیدا کنند.
اجرای این طرح، گامی مؤثر در مسیر نهادینهسازی شفافیت، ارتقای سواد حقوقی و اعتماد اجتماعی به نظام قضایی کشور است.»