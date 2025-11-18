پخش زنده
استاندارخراسان جنوبی: کتابخوانی، ضرورت امروز جامعه و زمینهساز افزایش آگاهی است و فضای مجازی نمیتواند جای کتاب را بگیرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، استاندار در نشست اعضای انجمن کتابخانههای عمومی استان با تاکید بر لزوم تقویت زیرساختها و برنامههای ترویجی در این حوزه گفت: ارتقای فرهنگ مطالعه میتواند سطح آگاهی، نشاط اجتماعی و کیفیت زندگی مردم را در سراسر استان بهطور چشمگیری افزایش دهد.
هاشمی افزود: فضای مجازی جایگاه خود را دارد، اما هیچ فضایی نمیتواند جای مطالعه کتاب را بگیرد.
وی گفت: فرمانداران مکلفند حداقل ماهی یک بار نشستهای کتاب و کتابخوانی را برگزار کنند تا این جریان فرهنگی در سطح استان نهادینه شود.
استاندار مسئله تأمین زمین و فضای مناسب برای احداث کتابخانهها را از اولویتهای ادارهکل کتابخانههای عمومی عنوان کرد و خواستار همکاری جدی دستگاهها و شهرداریها در این زمینه شد.
هاشمی بر ضرورت فعالسازی ظرفیت دهیاریها و روستاها در زمینه ایجاد کتابخانههای روستایی و توسعه فرهنگ مطالعه تأکید کرد و افزود: ایجاد کتابخانههای کوچک روستایی با امکانات اولیه میتواند نقش مهمی در افزایش دسترسی خانوادهها به کتاب داشته باشد.
وی همچنین خواستار ثبت و تقویت کتابخانههای وابسته به نهادهای مردمی، حوزههای علمیه و بخش خصوصی شد.
هاشمی در بخش دیگری از سخنان خود از نقش مؤثر رویداد ایرانجان در معرفی ظرفیتهای استان یاد کرد و آن را فرصتی تبلیغی و فرهنگی برای ارتقای جایگاه خراسان جنوبی دانست.