پخش زنده
امروز: -
میرمحمدی: مردم نباید در صفهای طولانی و با برخوردهای نامناسب برای دریافت وامهای خرد همچون ازدواج و فرزندآوری مواجه شوند.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، سیدجلیل میرمحمدی در نشست روسای بانکهای استان یزد با اشاره به مشکلات جدی در شیوه ارائه تسهیلات بانکی به مردم، اظهار کرد: در روند پرداخت برخی وامها از جمله وام فرزندآوری، ازدواج و مسکن، شاهد رفتارهایی هستیم که در شأن مردم متدین و انقلابی نیست.
نماینده مردم تفت و میبد افزود: وامهای ازدواج، فرزندآوری و مسکن بیشتر توسط اقشار کمدرآمد درخواست میشود؛ کسانی که همیشه در صحنههای انقلاب، دفاع از نظام و انتخابات حضور فعال دارند. شایسته نیست که این مردم با بیاحترامی و سختگیریهای غیرضروری در سیستم بانکی روبهرو شوند.
میرمحمدی خواستار همکاری بیشتر مجلس و بانک مرکزی برای اصلاح فرآیند تخصیص وامهای تکلیفی شد و گفت: باید سهمیهها بهگونهای توزیع شود که روند پرداخت این وامها به روستاها و شهرهای کوچک تسهیل شود و مردم در مسیر کارهایشان احساس تکریم کنند.
وی همچنین بر ضرورت حمایت واقعی از مردم مستضعف و اصلاح رویههای سختگیرانه بانکی تأکید کرد و گفت: بانکها باید بدانند اجرای قانون و احترام به مردم، بهترین سرمایه برای اعتماد عمومی است.