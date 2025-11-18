رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران گفت: شهروندان به تبلیغات تور‌های گردشگری در فضای مجازی با قیمت‌های غیر متعارف توجهی نداشته باشند این ترفند دفاتر خدمات مسافرت هوایی متخلف است که با این شیوه از شهروندان اخاذی می‌کنند.

حرمت الله رفیعی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود: در رابطه با اخاذی و تبلیغات دروغین برخی دفاتر خدمات مسافرت هوایی، در کمیته «صیانت از حقوق مسافر»، ۳۰ دفتر خدمات مسافرت هوایی شناسایی شد و به زودی مجوز فعالیت آنها لغو خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه اختلاف قیمت تور‌های گردشگری در دفاتر خدمات مسافری معقول نیست بیان کرد: شهروندان قبل از هرگونه ثبت درخواست سفر در دفاتر خدمات مسافرت هوایی، حتما قیمت‌ها برای بررسی کنند و به تور‌های مسافرتی که قیمت آن به هر دلیل کمتر از قیمت واقعی است توجهی نکنند.

رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران گفت: شهروندان قبل از هرگونه امضاء قرارداد با دفاتر خدمات مسافرت هوایی، متن آن را به صورت کامل بخوانند تا از سوء استفاده‌های احتمالی جلوگیری شود.

حرمت الله رفیعی افزود: شهروندان برای ثبت هرگونه شکایت از دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی می‌توانند به ادارات میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در استان‌ها و شهرستان‌ها مراجعه و یا با انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران با شماره ۰۲۱۸۸۷۵۸۷۳۱ تا ۳۳ تماس بگیرند.