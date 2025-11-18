پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل نام نویسی داوطلبان انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی روستاها از ۲۴ بهمن آغاز میشود. کسانی که داوطلب نمایندگی این اتخابات شدهاند در صورتی که مسئولیت داشته باشند باید ۳ ماه مانده به این تاریخ استعفا کنند.
انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی روستاها، یازدهمِ اردیبهشتِ سالِ آینده برگزار میشود: