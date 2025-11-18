تیم امیرعلی بنده‌نژاد و عرفان جوینده در رقابت‌های بین‌المللی تنیس ساحلی BT۵۰ به میزبانی کیش قهرمان شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، نخستین هفته رقابت‌های بین‌المللی تنیس ساحلی BT۵۰ در کیش با معرفی تیم‌های برتر در بخش مردان و زنان به کار خود پایان داد.

تیم امیرعلی بنده‌نژاد و عرفان جوینده با پیروزی‌ قاطع شش بر یک برابر زوج مسعود شعبانلو و سید مرتضی حسینی، عنوان قهرمانی را از آن خود کردند.

تیم‌های فربد فتاح و سالار ریاحی و سامی داوطلب و هویار ملک‌محمدی نیز مقام سوم مشترک را کسب کردند.

زوج نازنین انواری و ساره هژبر توانستند در دیداری نفس‌گیر دو بر یک از سد تیم عسل فرحبدنیا و یاسمن حیدری عبور کنند و جام قهرمانی را بالای سر ببرند.

تیم‌های نیلوفر فرج‌زاده و فوژان حقگو حقیقی و مارال چهارده‌چریکی و نیکی ثابتی نیز مقام سوم مشترک را کسب کردند.

دومین هفته مسابقات BT۵۰ نیز از امروز با شعار از مینو تا هرمز، خلیج فارس تا بی‌نهایت برای کسب ۱۰۰ امتیاز رنکینگ جهانی و مجموع ۸ هزار دلار جایزه نقدی آغاز می شود.

سرداوری رقابت‌ها بر عهده پویا کولاییان، سرداور نشان سفید کشورمان است و کسری حجازی و سمیرا قدسی به ترتیب مدیریت دیدار‌های بخش مردان و زنان را بر عهده دارند.

میلاد کی‌مرام، مسئول کمیته تنیس ساحلی فدراسیون با حضور در کیش، نظارت مستقیم بر روند برگزاری مسابقات و عملکرد ورزشکاران دارد.