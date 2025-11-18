پخش زنده
فرماندار ویژه دزفول در دیدار با مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان خوزستان بر تسریع در ایمت سازی راههای این شهرستان تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علیرضا خردمند در نشست با محمد جولانژاد، مدیر کل راهداری و حمل و نقل جادهای خوزستان ضمن تأکید بر ضرورت تسریع در ایمنسازی راههای شهرستان، خواستار رسیدگی فوری به مشکلات همه محورهای اصلی و فرعی شد.
وی افزود: در ادامه این دیدار با اشاره به تخصیص اعتبارات مناسب برای ارتقای ایمنی و بهسازی راههای دزفول تأکید شد که علاوه بر محور دزفول–حمزه، رسیدگی به مشکلات سایر محورهای شهرستان نیز بهصورت همزمان دنبال خواهد شد و با تعیین سریع پیمانکار، عملیات اصلاح، بهسازی و ایمنسازی در کوتاهترین زمان ممکن آغاز میشود.
خردمند اظهار داشت: براساس مصوبات این جلسه، مدیرکل راهداری استان بلافاصله جهت بازدید میدانی محورهای شهرستان بهویژه محور دزفول–حمزه اعزام شد تا برنامه اجرایی نهایی را ارائه کند.