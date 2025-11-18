پخش زنده
رئیس سازمان حج وزیارت در دیدار با وزیر کشور عربستان، بر توسعه هماهنگیهای مشترک و تداوم همکاریهای اجرایی برای ارائه خدمات بهتر به زائران ایرانی در عمره مفرده و حج تمتع، تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از پایگاه اطلاعرسانی حج و زیارت، علیرضا رشیدیان رئیس سازمان حج کشورمان در دیدار با عبدالعزیز بن سعود بن نایف بن عبدالعزیز وزیر کشور و رئیس شورای عالی حج عربستان که با حضور سفیر جمهوری اسلامی ایران در ریاض انجام شد، با تشریح برنامهریزیهای انجام شده برای اعزامهای پیشرو، گفت: فراهم بودن زیرساختهای اقامت، حملونقل و خدمات اجرایی برای حجاج جمهوری اسلامی ایران، از محورهای اصلی همکاری میان دو کشور است و از تلاشهای مسئولان عالی کشور عربستان در این زمینه قدردانی میکنیم.
آقای رشیدیان با اشاره به گفتوگوهای انجامشده با مسئولان وزارت حج و عمره عربستان افزود: با استمرار این همکاریها و پیگیری مشترک، انتظار میرود روند خدمترسانی به زائران ایرانی همانند سال گذشته روان و منظم باشد و رضایتمندی آنان در موسم حج ۱۴۰۵ افزایش یابد.
وی در این دیدار همچنین موضوعاتی مانند افزایش سهمیه، بهبود مسیر منا به جمرات، هماهنگی خدمات در مشاعر مقدسه و تسهیل فرآیندهای اجرایی را مطرح کرد.
وزیر کشور عربستان نیز با تأکید بر نقش روابط سازنده دو کشور گفت: پادشاه و ولیعهد عربستان سعودی به خدمتگزاری ضیوفالرحمن افتخار میکند و همه ظرفیتهای خود را برای تأمین امنیت، آسایش و آرامش حجاج بهکار خواهد گرفت.
عبدالعزیز بن سعود بن نایف افزود: حفظ امنیت زائران از همه کشورهای اسلامی در اولویت ماست و با قدردانی از همکاری مسئولان و حجاج ایرانی، اطمینان میدهیم که دستگاههای ذیربط برای حل موضوعات مطرحشده نهایت همراهی را خواهند داشت.
وی تاکید کرد: حجاج و زائران ایرانی، بی شک در پی سالیان اخیر هماهنگی و همکاری بسیار خوبی داشتهاند و قطعاً دولت جمهوری اسلامی ایران به این مهم توجه داشته است.
وزیر کشور عربستان در ادامه تصریح کرد: ما به همۀ تلاشهای شما و تیم شما خوشبین هستیم و ان شاالله حج برای حجاج شما به خوبی انجام شود.
بن نایف همچنین گفت: پیام کتبی رئیس جمهور ایران را به ولیعهد تحویل خواهم داد.
رئیس سازمان حج و زیارت نیز در پایان با ابراز خرسندی از گفتوگو و رایزنیهای انجام شده، اضافه کرد: با همکاری طرفین همۀ برنامهها و مراسم حج سال آیندۀ ایرانیان همانند سال گذشته برگزار خواهد شد.