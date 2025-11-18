به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز مهاباد؛ خانواده‌های معظم شهدا، جوانان، زنان و مردان و پیشکسوتان عرصه جهاد و شهادت با حضور در فرهنگسرای شهید سلیمانی ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدا، سالروز شهادت شهدای امنیت را گرامی داشتند و جلوه‌ای از وحدت ملی و احترام به سنگر دفاع از وطن را به نمایش گذاشتند.

در این مراسم، حجت الاسلام والمسلمین سید مهدی قریشی امام جمعه ارومیه، ماموستا عباس احمدی امام جمعه بوکان و قسیم عثمانی نماینده مردم بوکان در مجلس شورای اسلامی در سخنانی برترویج فرهنگ ایثار و شهادت وتکریم خانواده شهدا تأکید کردند.

آذربایجان‌غربی در ایام اغتشاشات اخیر ۴ شهید تقدیم نظام اسلامی کرد، بسیجی شهید سید عباس فاطمیه، پاسدار شهید رضا الماسی و رحیم سحابی و همچنین مهدی اثنی عشری از سربازان گمنام امام زمان (عج) در صیانت از امنیت کشور به درجه رفیع شهادت رسیدند.

شهید اسماعیل شجاعی نخستین شهید مدافع حرم اهل سنت کشور در عملیات آزاد سازی دو شهر نبل و الزهرا در سوریه که بیش ازچهار سال در محاصره تروریست‌های تکفیری بود، در بهمن ۹۴ به خیل مدافعان حرم حضرت زینب (س) پیوست.

در پایان این مراسم از جمعی از خانواده شهدا تجلیل شد.

