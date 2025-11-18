نماینده روسیه در سازمان ملل با اشاره به نکات مبهمی در قطعنامه آمریکا درباره اوضاع غزه که تحقق آن را زیر سؤال می‌برد، گفت: این سند نباید پوششی برای آزمایش‌های آمریکا و اسرائیل در منطقه باشد و مأموریت بین‌المللی را به یک طرف درگیری تبدیل کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، واسیلی نبنزیا نماینده دائم روسیه در سازمان ملل تأکید کرد: قطعنامه‌ای که شورای امنیت درباره وضعیت در نوار غزه و به‌ابتکارعمل طرف آمریکایی تصویب کرده، در واقع «گربه در کیسه» (یعنی بسیار ابهام‌آلود و نامشخص) است.

وی هنگام تفسیر نتایج رأی‌گیری اشاره کرد که در این سند، مفاد مبهمی وجود دارد که درباره پیامد‌های واقعی اجرای آن پرسش‌هایی ایجاد می‌کند.

این دیپلمات روس گفت: «سندی که ایالات متحده ارائه کرده، در واقع "یک گربه در کیسه‌ای دیگر" است، در واقع، شورای امنیت تنها به قول مقامات واشنگتن و ابتکار آمریکایی‌ها تکیه کرده است. نکته مهم آن است که این سند به پوششی برای آزمایش‌های کنترل‌نشده ایالات متحده و اسرائیل در سرزمین اشغالی فلسطین تبدیل نشود.»

نبنزیا اشاره کرد که در طرح قبلی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا هیچ اشاره‌ای به غیرنظامی‌سازی غزه و خلع‌سلاح گروه‌های مسلح محلی نشده بود. او افزود: قطعنامه کنونی در عمل اختیاراتی با ماهیت اجباری به مأموریت بین‌المللی می‌دهد که می‌تواند آن را به یکی از طرف‌های درگیری تبدیل کند و از چارچوب مأموریت‌های حافظ صلح خارج سازد.

به‌گفته وی، هیچ‌یک از کشور‌هایی که به‌عنوان تأمین‌کنندگان احتمالی نیرو مطرح شده‌اند، با چنین شرایطی موافقت نکرده‌اند.

نماینده روسیه در سازمان ملل همچنین گفت: اعضای شورا فرصت کافی برای بررسی دقیق سند و یافتن فرمول‌بندی سازشکارانه درباره آن نیافتند و فشاری که بر هیئت‌ها چه در پایتخت‌هایشان و چه در نیویورک وارد شد، نمی‌تواند نمونه‌ای از عملکرد دیپلماتیک بی‌طرفانه باشد.

اجرای طرح آمریکا درباره غزه به‌عهده نویسندگان و حامیان آن است

نماینده دائم روسیه در سازمان ملل به این موضوع نیز اشاره کرد: اجرای طرح دونالد ترامپ درباره نوار غزه کاملاً بر دوش نویسندگان و حامیان این طرح قرار می‌گیرد.

واسیلی نبنزیا در نشست شورای امنیت دراین‌باره توضیح داد: «این همان موردی است که ما دوست داریم اشتباه کرده باشیم و امیدواریم ایالات متحده در عمل ظرفیت خود را به‌عنوان حافظ صلح نشان دهد، ظرفیتی که میزان موفقیت آن را می‌توان از میزان توانایی واقعی برای ایجاد صلح پایدار سنجید، صلحی که در آن اسرائیل و فلسطین در مرز‌های ۱۹۶۷ در امنیت و آرامش کنار یکدیگر زندگی کنند و بیت‌المقدس مطابق با قطعنامه‌های شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل، قواعد حقوق بین‌الملل و توافقات پیشین، پایتخت هر دو کشور شود، توافقاتی که هم منافع امنیتی اسرائیل را تأمین کند و هم حق فلسطینی‌ها برای داشتن دولت مستقل را و اکنون اجرای طرح رئیس‌جمهور ترامپ کاملاً بر دوش نویسندگان و حامیان آن، به‌ویژه میان اعضای «هشت‌گانه» کشور‌های عربی ـ اسلامی است.»

روسیه پیش‌نویس قطعنامه خود درباره غزه را به شورای امنیت ارائه نکرد

نماینده روسیه همچنین یادآور شد که این کشور پیش‌نویس قطعنامه موردنظر خود درباره اوضاع غزه را برای بررسی به شورای امنیت ارائه نکرد. نبنزیا افزود: «روسیه موضع رام‌الله و همچنین بسیاری از کشور‌های عربی و اسلامی را که برای جلوگیری از ازسرگیری خونریزی در این محاصره از طرح آمریکا حمایت کردند، در نظر گرفت. در این ارتباط، ما پیش‌نویس خود را که هدفش اصلاح طرح آمریکایی برای هماهنگی با قطعنامه‌های مورد توافق سازمان ملل بود، ارائه نکردیم.»

نمایندگی روسیه در سازمان ملل هدف این پیش‌نویس را اصلاح طرح پیشنهادی آمریکا برای همسویی با قطعنامه‌های سالیان گذشته توصیف و تأکید کرده بود که سند روسی با ابتکار آمریکا در تضاد نیست.

قطعنامه غزه در موضوع انتقال کنترل به فلسطینی‌ها شفافیت ندارد

واسیلی نبنزیا این نکته را نیز مورد تأکید قرار داد که بسیار مهم است که این سند به پوششی برای آزمایش‌های آمریکا و اسرائیل در منطقه تبدیل نشود و به «حکمی» برای پایان راه‌حل موجودیت دو کشور تبدیل نشود.

او افزود: «در طرح آمریکایی هیچ‌گونه شفافیتی درباره زمان انتقال کنترل غزه به تشکیلات خودگردان فلسطین وجود ندارد.»

نماینده روسیه در سازمان ملل هشدار داد مأموریت بین‌المللی پیشنهادی برای نظارت بر آتش‌بس، با توجه به وظایف تحمیل‌شده بر آن، ممکن است به یکی از طرف‌های درگیری تبدیل شود.

او گفت: در این قطعنامه مأموریت با وظایف دارای ماهیت اجبار به صلح مجهز شده است، اقدامی که می‌تواند آن را به یک طرف درگیری بدل کند و خارج از چارچوب مأموریت‌های حافظ صلح قرار دهد. در حالی که هیچ‌یک از کشور‌هایی که پیش‌تر برای اعزام نیرو اعلام آمادگی کرده بودند، با چنین شرایطی موافقت نکرده ‌اند».

قطعنامه آمریکا درباره غزه تصمیمات بنیادی را تأیید نمی‌کند

واسیلی نبنزیا، نماینده دائم روسیه در سازمان ملل تأکید کرد، قطعنامه‌ای که شورای امنیت درباره غزه تصویب کرده، تصمیمات و اصول بنیادی، از جمله فرمول دو کشور را تأیید نمی‌کند.

او اضافه کرد: «ما بر این اصل پایبند بودیم که قطعنامه باید مبنای حقوقی بین‌المللی مورد پذیرش همگان را منعکس کند، تصمیمات و اصول بنیادی و در درجه نخست، فرمول کلیدی دودولت برای دوملت را تأیید کند، این موضوع واقع‌بینانه است، به‌ویژه با توجه به «اظهارات صریحی که از بالاترین سطوح قدرت در اسرائیل درباره غیرقابل‌قبول دانستن تشکیل دولت فلسطینی شنیده می‌شود».

این دیپلمات روس اشاره کرد: «باید قبول کنیم که امروز روز غم‌انگیزی برای شورا است. علاوه بر خواست طرف‌های ذی‌نفع، یک مفهوم دیگر هم وجود دارد و آن یکپارچگی شورای امنیت است. با تصویب این قطعنامه، این یکپارچگی و حتی اختیارات شورا نقض شد. متأسفانه تجربه تلخی در این رابطه وجود دارد، زمانی که تصمیمات تحمیل‌شده ایالات متحده درباره مناقشه فلسطین ـ اسرائیل نتیجه‌ای کاملاً معکوس به‌بار آورد.»

لازم به ذکر است؛ شورای امنیت سازمان ملل شب گذشته، سه‌شنبه‌شب، قطعنامه پیشنهادی آمریکا را در حمایت از طرح جامع دونالد ترامپ برای حل‌وفصل وضعیت در نوار غزه تصویب کرد. ۱۳ عضو شورا از این طرح حمایت کردند و روسیه و چین رأی ممتنع دادند. این سند تشکیل نیرو‌های بین‌المللی برای برقراری ثبات در نوار غزه و همچنین ایجاد یک سازوکار انتقالی با عنوان «شورای صلح» را پیش‌بینی می‌کند.