رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، ماده واحده «ابقاء رئیس هیئت عالی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور» را برای اجرا ابلاغ کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ این ماده واحده در جلسه ۱۳ آبان شورای عالی انقلاب فرهنگی بهتصویب رسیده است. بر اساس ماده واحده – با استناد به تبصره ۲ ماده ۴ آییننامه تشکیل هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور (مصوب جلسه ۶۰۸ مورخ ۱۳۸۶/۰۴/۱۹ و اصلاحی جلسه ۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ شورایعالی انقلاب فرهنگی)؛ محمدعلی کینژاد به موجب تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی برای یک دوره دیگر به مدت چهار سال به عنوان رئیس این هیأت، ابقاء شد.