قیمت رسمی هر گرم طلا در ۲۷ آبان، برابر با ۱۱ میلیون و ۵ هزار تومان است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی، قیمت رسمی طلا و سکه در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ بدین شرح است:

هر مثقال طلای آبشده: ۴۷ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان؛

فروش هر گرم: ۱۱ میلیون و ۵ هزار تومان؛

خرید هر گرم: ۱۰ میلیون و ۸۶۵ هزار تومان؛

سکه ها:

قدیم: ۱۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان؛

جدید: ۱۱۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان؛

نیم: ۶۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان؛

ربع: ۳۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان؛

گرمی: ۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان؛

و هر اونس طلا: ۴۰۱۵ دلار.

منبع: اتحادیه صنف طلا و جواهر اراک.