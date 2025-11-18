پخش زنده
قیمت رسمی هر گرم طلا در ۲۷ آبان، برابر با ۱۱ میلیون و ۵ هزار تومان است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی، قیمت رسمی طلا و سکه در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ بدین شرح است:
هر مثقال طلای آبشده: ۴۷ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان؛
فروش هر گرم: ۱۱ میلیون و ۵ هزار تومان؛
خرید هر گرم: ۱۰ میلیون و ۸۶۵ هزار تومان؛
سکه ها:
قدیم: ۱۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان؛
جدید: ۱۱۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان؛
نیم: ۶۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان؛
ربع: ۳۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان؛
گرمی: ۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان؛
و هر اونس طلا: ۴۰۱۵ دلار.
منبع: اتحادیه صنف طلا و جواهر اراک.