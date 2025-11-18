به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی نبیان در سفر به خوزستان از طرح‌های نهضت ملی مسکن در شهرستان اهواز دیدن و مراحل ساخت آنها را مورد بررسی قرار داد.

وی در بازدید از طرح‌های نهضت ملی مسکن در مناطق اکباتان و ۲ هزار واحدی نفت اهواز ضمن تاکید بر تسریع در تکمیل این واحد‌های مسکونی با جمعی از مالکان به گفت‌و‌گو پرداخت.

رئیس سازمان ملی زمین و مسکن کشور هدف از سفر به خوزستان بازدید از طرح در حال ساخت نهضت ملی مسکن بیان کرد و گفت: برخی از مالکان از تاخیر در تکمیل واحد‌های مسکونی گله‌مند هستند و تمامی تلاش بر این است که این واحد‌ها بزودی تحویل و واگذار شود.

مدیر کل مسکن و شهرسازی خوزستان نیز در این بازدید با اشاره به اینکه ۹۰ درصد مشکلات ساخت واحد‌های مسکونی در فرهنگ شهر، اکباتان، دو هزار واحدی نفت و دو هزار واحدی سپیدار برطرف شده است، ادامه داد: پیش بینی می‌شود تا پایان سال جاری عمده این واحد‌ها که در مراحل پایانی هستند واگذار شوند.

عمادی با اشاره به اینکه ۱۴ سال از ساخت طرح‌های مسکن دو هزار واحدی نفت می‌گذرد، افزود: از این تعداد واحد‌ها ۵۸۰ واحد مانده است که از این تعداد ۳۲۰ واحد در حال تکمیل و واگذاری می‌باشد.