به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ در ارسال مشکلات شهروندان به بسته صدای مردم، خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی هر هفته یکی از مشکلات را بررسی و از مسولین مربوطه پیگیری می‌کند.

مخاطبانی گفتن پروژه آب رسانی مسجد بین راهی رباط قره بیل انجام شده و علیرغم اینکه آب برق و گاز مساجد رایگان هست شرکت آب و فاضلاب استان به علت پرداخت نکردن آب بها، آب مسجد را قطع کرده و این امر باعث ایجاد مشکلات برای مسافرین و نمازگزاران شده است.

مخاطبی با ارسال تصاویر به بسته صدای مردم گفت: محله ما واقع در معصوم زاده خیابون الهیه کوچه هاش خراب بود الان طرح فاضلاب هم اجرا شد خیلی کوچه‌ها خرابتر و غیر قابل تحمل شده لطفا صدای مارو به مسئولین برسونید تا این کوچه‌ها هم آسفالت شوند.

باز هم شهرک فرهنگیان و مشکلات شهری مخاطبانی با ارسال تصویر از این منطقه گفتند: این تیر چراغ برق وسط خیابون چی میگه؟

مخاطبانی گفتند: فاز یک مسکن ملی گرمه با وجوداینکه ساخت و ساز انجام شده، اما هنور محوطه سازی نشده و خاکی است از طرفی بقیه اهالی هم که می‌خواهند ساخت و ساز کنند بانک میگه باید سند که در رهن باشه درحالی که سند هم به مالکان نمیدهندبرای حل این مشکلات به کجا باید مراجعه کنیم.