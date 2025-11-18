پخش زنده
امروز: -
۹۰ درصد مردمی زمانی به انجمن دیابت خوزستان مراجعه می کنند که دچار آسیب و چالشهای ناشی از آن شده اند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ ۱۴ درصد بزرگسالان در کشور مبتلا به دیابت هستند و در این بین خوزستان با ۱۸.۹ درصد در رتبه دوم ابتلا به دیابت در کشور قرار دارد.
رضا نظریان، رئیس انجمن دیابت استان خوزستان با بیان اینکه شیوع دیابت در سالهای اخیر بویژه در ایران و خوزستان نگران کننده است گفت: ۹۰ درصد نابیناییها، ۸۰ درصد سکتههای قلبی و قطع عضوها بر اثر دیابت است و بیتوجهی به درمان میتواند منجر به آسیبهای جدی در کلیهها، چشمها، اعصاب و عروق شود.
رئیس انجمن دیابت استان خوزستان افزود: این مجموعه در سه بخش آموزش کادر درمان، آموزش برای بیماران با هدف کاهش عوارض دیابت و آموزش عامه مردم فعالیت می کند. و در راستای شناساندن آسیبهایی دیابت و کاهش آن گام بر می دارد، اما ۹۰ درصد افراد زمانی به انجمن مراجعه میکنند که دچار آسیب و چالش شدهاند.
اما باید بدانند افزایش آگاهی مردم، تغذیه سالم، فعالیت بدنی منظم و تشخیص زودهنگام میتواند از بروز بسیاری از عوارض دیابت پیشگیری کند.
وی مهمترین عوامل ابتلا به دیابت در استان خوزستان را سبک تغذیه، زندگی ماشینی، نداشتن تحرک کافی با توجه به شرایط جغرافیایی و زیست محیطی دانست چرا که ساکنان آن حداقل ۵۰ درصد زمان سال در شرایط آب و هوایی نامناسب قرار دارند، آلودگیهای زیست محیطی اجازه فعالیت نمیدهد. چالشهای ناشناخته دیگر را هم باید به آن اضافه کرد.
این بیماری در اثر اختلال در ترشح یا عملکرد انسولین بروز میکند و باعث افزایش قند خون میشود.
دیابت نوع یک معمولاً زمینه ارثی دارد، نوع دو که شایعترین نوع بیماری است با چاقی و اضافه وزن مرتبط است، و دیابت بارداری نیز در برخی از زنان باردار دیده میشود که حدود پنج درصد از آنها پس از زایمان به دیابت نوع دو مبتلا میشوند.
احساس تشنگی و گرسنگی زیاد، تکرر ادرار، کاهش وزن بیدلیل و تاری دید از مهمترین علائم هشداردهنده دیابت است و در صورت مشاهده، باید سریع به پزشک مراجعه شود.
حالا با توجه به ماشینیتر شدن سبک زندگی حتی در روستاها، لازم است با فعالیت بدنی روزانه، کنترل وزن و تغذیه سالم برای پیشگیری و کنترل این بیماری خاموش قرن گام برداریم.
دیابت بیماری قابلکنترل است، به شرط آنکه بیمار همکاری لازم را در رعایت دستورات درمانی داشته باشد. آموزش صحیح، حمایت خانواده و پیگیری منظم توسط تیم درمان، نقش تعیینکنندهای در کنترل موفق این بیماری دارد.