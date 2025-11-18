پخش زنده
امروز: -
معاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای گلستان گفت: ۲۳ مجتمع خدماتی و رفاهی بینراهی در حال احداث بوده که از سال ۱۴۰۲ تاکنون نیز ۵۳ فقره موافقت اصولی آن صادر شده و در حال اخذ استعلام از سایر مراجع و دستگاههای ذیربط است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان ؛ مرجان مهدی زاده گفت: تعداد مجتمعهای فعال راههای استان نیز هم اینک ۲۲ مجتمع است که تاکنون ۱۲ مجتمع برای استفاده معلولان و جانبازان متناسبسازی شده که اغلب آنها مجتمعهای جدیدالاحداث هستند.
وی، توسعه مجتمعهای خدماتی و رفاهی را عاملی مهم در ارتقای سطح خدماترسانی، رفاه و ایمنی کاربران جادهای دانست.
او افزود: گسترش این مراکز علاوه بر ایجاد سهولت در سفر، میتواند نقش مؤثری در کاهش تصادفات ناشی از خستگی و خوابآلودگی رانندگان داشته باشد.
به گفته مهدی زاده، با توجه به ابلاغ دستور العملها و آیین نامه مناسب سازی برای دسترسی توانخواهان به امکانات و فضاهای رفاهی برای سرمایه گذاران؛ صدور پروانه بهره برداری منوط به اجرا و رعایت این الزامات است تا استفاده ایمن و آسان افراد دارای معلولیت از خدمات بینراهی محقق شود.