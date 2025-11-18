علی امیریان دارنده، عضو تیم ملی دوومیدانی ایران در ششمین دوره بازی‌های همبستگی اسلامی به فینال مسابقات دوی ۸۰۰ متر این بازی‌ها راه یافت.

به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،امیریان در دسته نخست با ۷ دونده رقابت می‌کرد که پس از ابوبکر عبدالله از قطر با ثبت زمان ۱:۵۰:۰۹ دقیقه و عبدالرحمن الاصل از مغرب ۱:۵۰:۱۱ دقیقه در جایگاه سوم ایستاد تا یکی از فینالیست‌ها باشد.

در دسته دوم نیز تام درادریگا از اوگاندا، فیصل مغربی از عربستان، ابراهیم الزفیری از کویت و عبدالرحمن ابراهیم از جیبوتی به فینال راه یافتند که زمان ثبت شده هر چهار نفر، زیر ۱ دقیقه و ۵۰ ثانیه است که امیریان برای ایستادن روی سکو، باید زمان بهتری را نسبت به رقبای خود ثبت کند.