به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ کاروان ۱۰ شهید گمنام دوران دفاع مقدس که از شب ۲۵ آبان حرکت خود را در میان انبوه استقبال مردم اصفهان در گلستان شهدای این شهر آغاز کرد، با گذشتن از شهرستان‌های دهاقان، شهرضا و مبارکه صبح امروز به لنجان رسید.

این کاروان امروز عصر نیز میهمان مردم شهید پرور نجف آباد می‌شود، و امشب نیز مورد استقبال اهالی تیران و کرون قرار خواهد گرفت.

فردا چهارشنبه ۲۸ آبان نیز تریلر کاروان شهدا به چادگان، بویین میاندشت و فریدونشهر می‌رسد و خودروی ارس حامل پیکر شهدا نیز صبح و شب میهمان اهالی داران و خوانسار خواهد شد.

حرکت کاروان اهالی بهشت از سال ۱۴۰۰ با هدف زنده نگه‌داشتن یاد و راه شهیدان و پیوند دوباره مردم با ارزش‌های اصیل انقلاب اسلامی در استان اصفهان آغاز شد و امسال نیز از ۲۶ آبان تا سوم آذرماه برای پنجمین سال متوالی در شهرها، روستا‌ها و مراکز مختلف استان حضور پیدا می‌کند.

سال گذشته این کاروان با یک دستگاه تریلر و دو خودروی ارس حامل پیکر‌های مطهر شهدای گمنام، بیش از ۷ هزار کیلومتر در استان حرکت کرد و در ۲۹ شهرستان و ۱۵۰ نقطه شامل شهرها، روستاها، دانشگاه‌ها، مدارس و حتی زندان‌ها حضور یافت.

براساس برنامه‌ریزی‌ها این کاروان سوم آذرماه همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علی‌ها در شهر اصفهان مورد استقبال مردم قرار می‌گیرد و با قافله عزاداری بدرقه خواهد شد.