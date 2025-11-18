پخش زنده
مسمومیت با گاز مونواکسید کربن جان والدین ارومیهای گرفت و فرزندان را راهی بیمارستان کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رئیس فوریتهای پزشکی آذربایجان غربی با اعلام این خبر گفت: در پی تماس با مرکز فوریتهای پزشکی در خصوص بروز حادثه گاز گرفتگی در روستای انهر سفلی ارومیه تیمهای اورژانس به محل اعزام شدند.
رضا زاده افزود: در این حادثه زن و شوهری بر اثر گازگرفتگی جان باخته بودند، اما ۳ فرزندشان با حال نامساعد به بیمارستان منتقل شدند.
وی درادامه از شهروندان خواست با رعایت نکات ایمنی در استفاده از وسایل گرمایشی از بروز حوادث مشابه پیشگیری کنند.