به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رئیس فوریت‌های پزشکی آذربایجان غربی با اعلام این خبر گفت: در پی تماس با مرکز فوریت‌های پزشکی در خصوص بروز حادثه گاز گرفتگی در روستای انهر سفلی ارومیه تیم‌های اورژانس به محل اعزام شدند.

رضا زاده افزود: در این حادثه زن و شوهری بر اثر گازگرفتگی جان باخته بودند، اما ۳ فرزندشان با حال نامساعد به بیمارستان منتقل شدند.

وی درادامه از شهروندان خواست با رعایت نکات ایمنی در استفاده از وسایل گرمایشی از بروز حوادث مشابه پیشگیری کنند.