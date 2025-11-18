همزمان با هفته کتاب، سومین دوره زنگ کتابخوانی «یار مهربان» در ۳۷ مدرسه مناطق کمتر برخوردار و مدارس دولتی استان یزد آغاز شد.

ارتباط کتابخانه و مدرسه با برنامه بلندخوانی و قصه‌گویی در یزد

به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، مدیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی استان یزد، با اعلام این خبر گفت: همزمان با هفته کتاب، سومین دوره زنگ کتابخوانی «یار مهربان» در ۳۷ مدرسه مناطق کمتر برخوردار و مدارس دولتی استان یزد آغاز شد.

رفیعی ادامه داد: در این برنامه، کتابداران به‌صورت داوطلبانه در مدارس حضور می‌یابند و به جای ساعت فارسی و انشا، روش‌های صحیح مطالعه، بلندخوانی کتاب و قصه‌گویی برای کودکان را اجرا می‌کنند.

رفیعی افزود: در این دوره، نشست‌های کتابخوانی در ۱۲ جلسه برگزار می‌شود و در ادامه دانش‌آموزان در کتابخانه‌ها حضور پیدا خواهند کرد تا کلاس درس در محل کتابخانه برگزار شود و ارتباط مستقیم بین کتابخانه و مدرسه شکل گیرد.

مدیرکل کتابخانه‌های یزد تأکید کرد: هدف از این برنامه، پرورش علاقه به مطالعه در کودکان و نوجوانان، ارتقای سواد فرهنگی و ایجاد انگیزه برای حضور مستمر در کتابخانه‌هاست.