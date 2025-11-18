به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، ریحانه شریعتی‌اصل ،فرماندار شهرستان با گرامیداشت هفته کتاب و کتابخوانی، از اقدام خیرخواهانه و فرهنگی آقای صالحی‌تبار قدردانی کرد و گفت: انسان‌های باتجربه سرمایه‌های ارزشمند جامعه‌اند و هرچه آگاهی دانش‌آموزان افزایش یابد، مسیر موفقیت آنها هموارتر خواهد شد. کتاب و کتابخوانی عامل مهم رشد فکری و پیشرفت است و امیدواریم دانش‌آموزان با مطالعه، به سطح بالایی از آگاهی و دانش دست یابند.

در ادامه این مراسم، زنگ کتاب به مناسبت هفته کتابداری و کتابخوانی توسط مسئولان نواخته شد.