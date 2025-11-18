سرپرست شهرداری منطقه یک اهواز از آغاز عملیات عمرانی شامل استانداردسازی پیاده‌روها، ساماندهی جداول و پاکسازی زمین‌های خالی در سطح این منطقه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی سواری با اشاره به اقدامات عمرانی منطقه اشاره اظهار کرد: پیاده‌روهای شهر نقشی اساسی در ارتقای سلامت و تسهیل عبور و مرور شهروندان دارد و به همین دلیل عملیات بهسازی و استانداردسازی پیاده‌روها در سطح منطقه آغاز شده است.

وی افزود: هدف ما ارتقای کیفیت معابر، مناسب‌سازی مسیرهای عابران، زیباسازی محیط شهری و توجه به رفاه و سلامت شهروندان است.

سواری بیان داشت: عملیات بهسازی پیاده‌روی واقع در بلوار شریعتی نبش خیابان رستگاری به عنوان طرحی پیشنهادی از سوی معاونت فنی و عمرانی آغاز شده است و در آینده برای سایر معابر منطقه نیز اجرا خواهد شد.

سرپرست شهرداری منطقه یک اهواز از پاکسازی زمین‌های خالی خبر داد و عنوان کرد: زمین‌های رهاشده کانون تهدید دائمی برای بهداشت و امنیت شهروندان است، تیم‌های خدمات شهری عملیات پاکسازی این زمین‌ها را آغاز کرده‌اند و این روند به‌صورت مستمر ادامه خواهد داشت، با مالکان زمین‌های بایر نیز برای ساماندهی دائم یا دیوارکشی رایزنی می‌کنیم.

وی با بیان اینکه هدف ما تقویت زیرساخت‌های شهری و تأمین رفاه حال شهروندان است، تأکید کرد: شهروندان باید از تخلیه هرگونه نخاله یا زباله در این زمین‌ها خودداری کنند، متخلفان مطابق ماده ۲۰ قانون مدیریت پسماند جریمه خواهند شد همچنین شهروندان می‌توانند موارد تخلیه غیرمجاز پسماند را از طریق سامانه ۱۳۷ اطلاع دهند.

سواری با اشاره به طرح ساماندهی کوچه‌ها و جداول ، گفت: با توجه به فرسودگی و شکستگی بیشتر جداول معابر، عملیات تعویض، ترمیم و بهسازی این جداول در دستور کار قرار گرفته است.

وی تاکید کرد: ساماندهی و رفع نواقص جداول نه تنها به بهبود خدمات شهری کمک می‌کند، بلکه در مدیریت آب‌های سطحی و جمع‌آوری فاضلاب نیز نقش مهمی دارد و در همین راستا عملیات جدول‌گذاری خیابان فاطمی نیز به پایان رسیده است و این روند در سایر محلات منطقه ادامه خواهد داشت.