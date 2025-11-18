پخش زنده
رئیس سازمان ثبت احوال گفت: از مرداد ماه تا کنون، ۲۵۵ هزار گواهی انحصار وراثت در کشور صادر شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ هاشم کارگر گفت: از ابتدای شروع طرح تا آبان ماه ۱۴۰۴ بیش از ۲۵۵ هزار گواهی انحصار وراثت برای وراث و ذینفعان در کشور صادر شده است.
وی افزود: از این تعداد ۱۳۷ هزار و ۹۳۳ گواهی بصورت خودکار برای متوفیان پس از ۵ مرداد ۱۴۰۴ و همچنین ۱۱۷ هزار و ۶۸ گواهی انحصار وراثت برای متوفیان پیش از این تاریخ و بر اساس درخواست وراث و ذینفعان صادر شده است.
رئیس سازمان ثبت احوال با اشاره به اهداف اجرای این طرح در سازمان ثبت احوال کشور گفت: با راهاندازی این خدمت در سامانه هویت یکتای ملی ایرانیان (سهیم) و سامانه وراثت به آدرس verasat.ncr.ir، تمامی وراث و ذینفعان در هر زمان با استفاده از تلفن همراه و رایانه شخصی میتوانند بدون مراجعه حضوری و در کمترین زمان، نسخهای معتبر و رسمی از گواهی انحصار وراثت را دریافت کنند.
شایان ذکر است سامانه ابلاغ گواهی انحصار وراثت به نشانی verasat.ncr.ir و سامانه سهیم به نشانی sahim.sabteahval.ir، جهت مشاهده و دریافت گواهی انحصار وراثت در دسترس عموم است و شهروندان میتوانند با مراجعه به این سامانهها خدمات انحصار وراثت را دریافت نمایند.