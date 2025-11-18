انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، آمار تولید ۷ ماهه سال ۱۴۰۴ زنجیره فولاد کشور را منتشر کرد که بر این اساس، حجم تولید کل محصولات فولادی کشور در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۱.۶ درصد کاهش و حجم تولید محصولات میانی ۴.۷ درصد افزایش داشته است.

به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما، در همین حال تولید آهن اسفنجی در ۷ ماهه ۱۴۰۴ در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۳، پنج درصد و تولید کنسانتره سنگ آهن ۸.۹ درصد افزایش داشته و تولید گندله سنگ آهن نسبت به سال گذشته ۰.۶ درصد افت داشته است.

حجم تولید کل محصولات فولادی در هفت ماهه ۱۴۰۴، ۱۲ میلیون و ۷۰۸ هزار تن و حجم تولید فولاد میانی ۱۸ میلیون و ۱۵۲ هزار تن بود.

بر اساس اعلام انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، با وجود ناترازی انرژی که در سال جاری زودتر از سال‌های پیش آغاز شد و شدت بیشتری داشت، فولادسازان ایرانی در فولاد میانی رشد تولید را رقم زدند اما در تولید محصولات فولادی افت داشتند.

کاهش تولید تیرآهن در هفت ماهه ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه ۱۴۰۳ (۳۲.۴- درصد) بیش‌تر از سایر محصولات زنجیره فولاد قابل‌توجه بوده است.