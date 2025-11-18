به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید عبدالرضا سید احمدی افزود: بر اساس برنامه ریزی‌های انجام شده در سال زراعی جدید، بیش از ۷۰۰ هزار هکتار از زمین‌های کشاورزی استان به کشت گندم اختصاص یافته است که از این میزان ۵۲۰ هزار هکتار گندم آبی و ۲۰۰ هزار هکتر گندم دیم می‌باشد.

وی با اشاره به اینکه تاکنون ۸۵ هزار هکتار گندم آبی در استان کشت شده است، ادامه داد: با وجود خشکسالی و عدم تأمین آب در حوزه‌های مارون، زهره، خیرآباد و بخش‌هایی از حوزه کرخه، ۳۴ هزار و ۳۳۷ هکتار از اراضی شهرستان‌های شوش، کرخه، دزفول، شوشتر و اندیمشک زیر کشت کلزا قرار گرفته است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان خاطر نشان کرد: طبق مصوبه ابلاغی، ۱۷ هزار هکتار کشت چغندر قند در مزارع استان انجام شده است.

سید احمدی همچنین بیان کرد: تاکنون نیز ۱۹ هزار هکتار از مجموع ۳۲ هزار هکتار برنامه مصوب سبزی و صیفی در سطح استان کشت شده است و این روند ادامه دارد.