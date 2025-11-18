نخستین اجلاس بین المللی استانداران استان‌های ساحلی کشور‌های حاشیه دریای کاسپین با شعار «خزر، پل دوستی و توسعه منطقه‌ای» به میزبانی استان گیلان کلید خورد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ نخستین اجلاس بین المللی استانداران کشور‌های حاشیه دریای کاسپین به مدت دو روز، در تالار مرکزی شهر رشت آغاز شد.

نمایندگان و مقامات کشور از جمله عباس عراقچی وزیر امور خارجه، سید رضا صالحی امیری وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و مقاماتی از کشور‌های روسیه، آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان و همچنین استانداران استان‌های ساحلی کشور از جمله گلستان، مازندران، هرمزگان، خوزستان، سیستان و بلوچستان و بوشهر برای شرکت در این اجلاس بین المللی در گیلان حضور دارند.

در این اجلاس بین المللی ۳ پنل تخصصی با عنوان‌های: «اقتصاد، سرمایه‌گذاری و توسعه منطقه‌ای»، «محیط زیست، شیلات و احیای زیست بوم دریای خزر» و «ترانزیت، لجستیک و توسعه کریدور شمال و جنوب» هم ارائه می‌شود.