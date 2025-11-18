اداره کل هواشناسی خوزستان نسبت به وقوع مه و کاهش دید در استان هشدار سطح نارنجی صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیرکل هواشناسی استان خوزستان با اعلام هشدار هواشناسی سطح نارنجی گفت : وقوع پدیده مه یا مه رقیق و کاهش دید افقی از اواخر وقت سه شنبه ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ تا اواسط وقت شنبه ۱۴۰۴/۰۹/۰۱در برخی مناطق استان مورد انتظار است .

محمد سبزه زاری افزود : وقوع پدیده مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی و کاهش دید افقی در مناطق جنوبی، مرکزی و شمالی و جاده‌های مواصالتی منتهی به مرکز استان موجب کاهش دید افقی، افزایش رطوبت، مه و اختالل در مسافرت‌های صبحگاهی و شامگاهی می شود.

وی توصیه کرد: احتیاط در تردد و رانندگی، تمهیدات الزم جهت کاهش خسارات احتمالی ناشی ازکاهش دید افقی و افزایش رطوبت و مه در نظر گرفته شود.