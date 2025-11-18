\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u062f\u0631 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u0632\u0628\u0627\u0646 \u0645\u0639\u06cc\u0627\u0631"\u0639\u0642\u0628 \u0646\u0634\u06cc\u0646\u06cc \u0641\u0631\u0647\u0646\u06af\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0627\u0632 \u06a9\u0631\u0648\u0686\u0646\u062f\u0647 \u0628\u0647 \u062c\u0627\u06cc \u06a9\u0631\u0627\u0646\u0686\u06cc"\u060c "\u0634\u0639\u0631 \u0645\u0639\u0646\u0627\u062f\u0627\u0631 \u062f\u0628\u06cc\u0631 \u0634\u0648\u0631\u0627\u06cc \u0639\u0627\u0644\u06cc \u0627\u0645\u0646\u06cc\u062a \u0645\u0644\u06cc"\u060c \u0648 " \u06a9\u0644\u06cc \u0648\u0627\u0698\u0647 \u0641\u0631\u0646\u06af\u06cc \u062f\u0631 \u0633\u062e\u0646\u0631\u0627\u0646\u06cc \u0631\u0626\u06cc\u0633 \u062c\u0645\u0647\u0648\u0631" \u0631\u0627 \u0628\u0628\u06cc\u0646\u06cc\u062f.