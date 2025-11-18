مدیر برنامه ملی اقتصاد دریامحور معاونت علمی در آیین افتتاح نمایشگاه توانمندی‌های دانش‌بنیان اقتصاد دریا‌محور گفت: حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان دریایی تنها در تأمین مالی خلاصه نمی‌شود، بلکه اعتماد و دیده‌شدن جوانان مستعد، کلید جذب سرمایه و رشد بازار‌های صادراتی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مهدی خراسانچی، مدیر برنامه ملی اقتصاد دریامحور معاونت علمی امروز در آیین افتتاحیه نمایشگاه توانمندی‌های دانش‌بنیان اقتصاد دریا‌محور که در محل مصلی امام خمینی (ره) برگزار شد با اشاره به اینکه در معاونت علمی، وظیفه حمایت از توسعه فناوری و ترویج اقتصاد دریا بر عهده برنامه ملی اقتصاد دریا‌محور گذاشته شده است؛ افزود: ما این حمایت‌ها را محدود به تأمین مالی از بودجه‌های محدود خود نمی‌دانیم؛ بلکه معتقدیم شرکت‌های دانش‌بنیان حاضر در این نمایشگاه، همچنین خیل جوانان مستعد و هسته‌های فناوری شرکت‌کننده، بیش از هر چیز نیازمند حمایت معنوی‌اند.

خراسانچی تأکید کرد: اگر این جوانان دیده شوند و در توسعه و انتقال فناوری به آنها اعتماد شود، در‌های بازار دولتی اقتصاد دریا به رویشان باز خواهد شد و خود می‌توانند منابع مالی توسعه محصول و بازار را جذب کنند.

مدیر برنامه ملی اقتصاد دریامحور معاونت علمی هدف عمده برگزاری این نمایشگاه را معرفی توانمندی‌های دانش‌بنیان دریایی به بخش‌های مختلف حاکمیتی دانست تا حمایت‌های مادی و معنوی همه دستگاه‌ها به سمت این شرکت‌ها سوق داده شود.

این مقام مسئول اظهار کرد: همان‌طور که در بازدید از نمایشگاه مشاهده خواهید کرد، اقتصاد دریا را متشکل از طیف وسیعی از حوزه‌ها و به‌طور مشخص در قالب ۱۰ کلان‌سرفصل می‌بینیم. اولویت ما تولید محصولات با ارزش افزوده بالا و سپس تکمیل زنجیره آنهاست.

او ادامه داد: با همین نگاه، اولین و تنها شرکت پیشران نوآوری در این زنجیره، توسط همین برنامه در شورای راهبری فناوری کشور پیشنهاد و به تصویب رسید؛ تا زنجیره پرورش ماهی در قفس به دست شرکت‌های دانش‌بنیان حرکت خود را آغاز کرده و عقب‌ماندگی از برنامه‌های توسعه سریع‌تر جبران شود.

خراسانچی از شروع پروژه انتقال فناوری تکثیر صنعتی ماهیان بومی خلیج فارس خبر داد و افزود: این پروژه با رویکرد رفع خلأ‌ها در زنجیره و خلق ارزش بالا، با سرمایه‌گذاری یک شرکت دانش‌بنیان و حمایت معاونت علمی و صندوق نوآوری آغاز شده است.

وی با اشاره به دغدغه‌های بخش حمل‌ونقل دریایی گفت: وقتی شاهد افت رتبه لجستیک ایران در چند سال اخیر بودیم، ارتقای آن با هوشمندسازی بنادر و فرآیند‌های تجاری در اولویت برنامه قرار گرفت.

مدیر برنامه ملی اقتصاد دریامحور معاونت علمی در پایان خاطرنشان کرد: برای فتح بازار صادراتی منطقه در حوزه شناورسازی، تنها راه، ارتقای فناوری شناور‌های کوچک‌سایز و حرکت به سمت شناور‌های با سوخت جایگزین بود. در همین راستا، پروژه نخستین کروبوت الکتریکی با همین هدف و از مسیر اعتبار مالیاتی یکی از شرکت‌های بزرگ کشتیرانی آغاز شد.